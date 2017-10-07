Книга «Сокровенное сказание монголов» переведена на японский язык

- 6 октября в Национальной библиотеке Монголии состоялась презентация знаменитой книги «Сокровенное сказание монголов» на японском языке, сообщает Монцамэ.

Текст переведен знаменитым монголоведом, бывшим генеральным секретарем Международной ассоциации монголоведения Озава Шигэо, а иллюстрации нарисованы инициатором, главой руководящего совета проекта «Распространим Сокровенное сказание монголов в мире», художником Р.Батцэнгэлом.

По словам историка, археолога Д.Эрдэнэбаатара, иллюстрации книги «Сокровенное сказание монголов» играют не только важную роль в эффективном донесении до читателей этой исторической книги, но и стали хорошей исследовательской работой, так как она основана на исследованиях многих историков и археологов.

Проект «Распространим Сокровенное сказание монголов в мире» реализуется с 2008 года, и за это время книга «Сокровенное сказание» уже опубликована на 7 языках мира: монгольский, английский, китайский, японский, корейский, русский и венгерский.

Глава отдела по вопросам культуры и образования посольства Японии в Монголии Ямамото Кейго отметил, что книга «Сокровенное сказание монголов» на японском языке стала художественным произведением высокого уровня, где тщательная работа учителя Озава и книжная иллюстрация художника Р.Батцэнгэл хорошо сочетаются с друг другом.