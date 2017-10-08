РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Самый крупный авиалайнер в мире «занесло» при посадке в Германии (видео)
CA-NEWS (CA) - В немецком аэропорту Дюссельдорфа совершил жесткую посадку пассажирский лайнер Airbus A380, принадлежащий авиакомпании Emirates. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

На видео видно, как после посадки самолет начало бросать в разные стороны на взлетной полосе. В описании говорится, что самолет совершал рейс Дубай — Дюссельдорф. Пилотам удалось стабилизировать 300-тонную машину.

«Я снимал несколько тысяч посадок, осложненных плохими погодными условиями, но именно эта стала самой сложной и самой экстремальной», - написал автор видео.

Airbus A380 — крупнейший серийный авиалайнер в мире, его салон вмещает до 850 пассажиров. На сегодняшний день выпущено более 200 самолетов.

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
аватар
fox72
14:21, 08 октября 2017
Даа мощно занесло, пилоты молодцы среагировали мгновенно. У пассажиров наверное сердце в пятки ушло. Респект пилотам. Всем удачных полетов
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×