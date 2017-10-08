Самый крупный авиалайнер в мире «занесло» при посадке в Германии (видео)
- Азия и мир, общество
- 13:41, 08 октября 2017
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CA-NEWS (CA) - В немецком аэропорту Дюссельдорфа совершил жесткую посадку пассажирский лайнер Airbus A380, принадлежащий авиакомпании Emirates. Видео инцидента опубликовано на YouTube.
На видео видно, как после посадки самолет начало бросать в разные стороны на взлетной полосе. В описании говорится, что самолет совершал рейс Дубай — Дюссельдорф. Пилотам удалось стабилизировать 300-тонную машину.
«Я снимал несколько тысяч посадок, осложненных плохими погодными условиями, но именно эта стала самой сложной и самой экстремальной», - написал автор видео.
Airbus A380 — крупнейший серийный авиалайнер в мире, его салон вмещает до 850 пассажиров. На сегодняшний день выпущено более 200 самолетов.
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