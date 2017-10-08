Самый крупный авиалайнер в мире «занесло» при посадке в Германии (видео)

- В немецком аэропорту Дюссельдорфа совершил жесткую посадку пассажирский лайнер Airbus A380, принадлежащий авиакомпании Emirates. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

На видео видно, как после посадки самолет начало бросать в разные стороны на взлетной полосе. В описании говорится, что самолет совершал рейс Дубай — Дюссельдорф. Пилотам удалось стабилизировать 300-тонную машину.

«Я снимал несколько тысяч посадок, осложненных плохими погодными условиями, но именно эта стала самой сложной и самой экстремальной», - написал автор видео.

Airbus A380 — крупнейший серийный авиалайнер в мире, его салон вмещает до 850 пассажиров. На сегодняшний день выпущено более 200 самолетов.