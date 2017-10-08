ООН: В 2017 году в результате конфликтов было убито и покалечено более 8 тысяч детей

CA-NEWS (CA) - В прошлом году в результате конфликтов погибли или получили ранения восемь тысяч детей. Об этом говорится в новом докладе Генерального секретаря ООН.

Как сообщает Центр новостей ООН, он привлекает внимание к серьезным преступлениям в отношении детей и призывает активизировать меры по борьбе с безнаказанностью. В приложении к докладу содержится «черный список» вооруженных сил государств и негосударственных вооруженных группировок, которые совершают грубейшие нарушения прав детей.

«Генеральный секретарь потрясен тем, что в 2016 году в условиях конфликта было убито или покалечено более восьми тысяч детей», - говорится в заявлении Генерального секретаря ООН, с которым от его имени выступил пресс-секретарь.

Глава ООН самым решительным образом осудил нападения на детей, школы и больницы, а также все случаи сексуального насилия в отношении детей. Все эти зверства подробно описаны в новом ежегодном докладе ООН о положении детей в вооруженных конфликтах.

«Цель доклада заключается не только в том, чтобы повысить осведомленность о нарушениях прав детей, но и в том, чтобы продвигать меры, которые могли бы облегчить тяжелое положение детей, оказавшихся в ситуации конфликта», - сказал пресс-секретарь.

Генеральный секретарь ООН призвал все стороны конфликтов соблюдать свои обязательства по защите детей.

«Дети из Афганистана, Демократической Республики Конго, Ирака, Сомали, Южного Судана, Сирии и Йемена становятся жертвами чудовищных преступлений, которые совершаются сторонами конфликтов», - заявила Специальный представитель по вопросу о положении детей в ситуации вооруженных конфликтов Вирджиния Гамба. В докладе говорится, что четыре тысячи преступлений в отношении детей, живущих в зонах конфликтов, были совершены правительственными войсками и более 11 тысяч - неправительственными вооруженными группами. В докладе подробно описаны нарушения прав детей в 20 странах, охваченных конфликтами или находящихся на этапе постконфликтного восстановления.

В 2016 году только в Йемене были убиты и искалечены, по меньшей мере, 1340 детей. Почти столько же детей стали жертвами конфликта в Сирии – 1299.

В приложении к документу приводится перечень сторон, причастных к вербовке, сексуальному насилию в отношении детей, убийствам и физическому насилию, нападениям на школы и больницы, а также к похищениям детей. В «черном списке» - ИГИЛ, «Боко харам», «Армия сопротивления Бога», «Аш-Шабааб. Туда включены также правительственные силы Судана и Сирии. В этом списке присутствует и коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, которая участвует в конфликте в Йемене.

В том, что касается Йемена, то в ООН поступила информация о принятых коалицией мерах по смягчению масштабов последствий конфликта для детей. «Введены соответствующие положения в правила ведения боевых действий, создана совместная группа, призванная выяснять обстоятельства всех инцидентов, приведших к жертвам среди гражданского населения, и предлагать меры по их предотвращению в дальнейшем. В ходе подготовки доклада стало известно о том, что Саудовская Аравия создала внутри коалиции подразделение по защите детей», - отмечается в заявлении ООН для прессы.

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