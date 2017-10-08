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  8 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Ученые из США назвали причину разводов

CA-NEWS (CA) - Исследователи из Университета содружества Вирджинии (США) пришли к выводу, что на разводы влияют не только психологические, но и генетические факторы. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Университета Содружества Виргинии.

По мнению ученых, чаще всего проблемы в отношениях возникают именно у биологических детей разведенных родителей. Ученые пришли к такому выводу, так как в семьях, где воспитывались приемные дети, такая связь не прослеживалась.

«Это довольно существенное открытие. Почти вся предыдущая литература подчеркивала, что развод «передавался» из поколения в поколение в силу психологических факторов», - говорится в исследовании.

Ученые считают, что результаты их работы опровергают это, ставя во главу унаследованный от родителей набор генов.

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