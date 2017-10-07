МИД Казахстана сделало заявление в связи с высказываниями президента Кыргызстана

CA-NEWS (KZ) - МИД Казахстана сделало заявление в связи с высказываниями президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан в связи с высказываниями президента Кыргызской Республики А.Атамбаева от 7 октября 2017 года в адрес руководства Республики Казахстан, распространенными в кыргызских СМИ, заявляет решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами", - говорится в тексте заявления.

"Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях президента Кыргызстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами. Казахстанская сторона остается приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с кыргызским народом", - также отмечается в тексте документа.