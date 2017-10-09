Киберпреступники оскорбляют таджичек в Инстаграме

- Более десяти девушек, фотографии которых размещены на страничке «Проститутки Таджикистана» в Инстаграме, обратились с жалобой в Министерство внутренних дел РТ.

По словам девушек, неизвестные лица украли их фотографии из Фейсбука, Инстаграма и Одноклассников и разместив на этой страничке, оставили под ними оскорбительные комментарии. «Нам звонят и шантажируют – требуют денег за удаление фотографий», - заявили они.

Некоторые из жертв киберпреступников ранее обратились с жалобой об оскорблении чести и достоинства к администратору Инстаграма, после чего страничка стала недоступной. Но спустя некоторое время страничка вновь появилась в Инстаграме, но уже под другим названием, говорят собеседники.

Девушки не сомневаются, что модераторы странички - их земляки, которые украли их фотографии из других соцсетей. Фарангис, 22-летняя жительница города Душанбе, одна из жертв киберпреступников. Она работает в государственном учреждении в столице и опасается, что кто-то из знакомых или коллег увидит ее фотографии на этой страничке. По ее словам, ранее удалось выявить 16-летнюю землячку, которая занималась размещением фотографий на страничке «Проститутки Таджикистана». Она призналась, что размещала фотографии красивых девушек на этой страничке лишь для того, чтобы унизить их честь и достоинство.

Умарджони Эмомали, пресс-секретарь МВД Таджикистана, подтвердил, что в ведомстве получают немало жалоб об оскорблении чести и достоинства в Инстаграме. «Мы получили по меньшей мере десять жалоб от девушек, фотографии которых появились на порностраницах этой социальной сети. В ходе проверки мы выяснили, что модераторы этих страничек зарегистрированы и находятся за рубежом», - заявил он.