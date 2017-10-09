Из узбекской тюрьмы вышел оппозиционный активист Агзам Тургунов

- 7 октября власти Узбекистана освободили из тюрьмы активиста оппозиционной демократической партии «Эрк», руководителя незарегистрированного НПО «Мазлум» Агзама Тургунова, который в 2008 году был осужден на десять лет тюрьмы по обвинению в «вымогательстве». Об этом на своей странице в Facebook'е сообщила руководитель базирующейся в Париже правозащитной организации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева.

Чуть позже активист базирующегося в Ташкенте общества прав человека «Эзгулик» Абдурахман Ташанов опубликовал на своей странице в Facebook'е видео, где он запечатлен вместе с Агзамом Тургуновым.

Агзам Тургунов был заключен в тюрьму в 2008 году по обвинению в вымогательстве. Оппозиционного активиста обвинили в том, что он якобы вымогал деньги за свою работу в качестве общественного защитника от имени женщины в деле о разводе.

Правозащитники сообщали о том, что в течение 18 дней после задержания Тургунов находился в полной изоляции, во время допросов его спину обливали кипящей водой. Агзама Тургунова осудили на десять лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима.

Стоит отметить, что за последние три дня в Узбекистане были освобождены из заключения трое политзаключенных. По данным международных и местных правозащитных организаций, все трое были осуждены на длительные сроки по сфабрикованным обвинениям.