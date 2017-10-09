Из узбекской тюрьмы вышел оппозиционный активист Агзам Тургунов

- Узбекистан, общество
- 9:12, 09 октября 2017
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Чуть позже активист базирующегося в Ташкенте общества прав человека «Эзгулик» Абдурахман Ташанов опубликовал на своей странице в Facebook'е видео, где он запечатлен вместе с Агзамом Тургуновым.
Агзам Тургунов был заключен в тюрьму в 2008 году по обвинению в вымогательстве. Оппозиционного активиста обвинили в том, что он якобы вымогал деньги за свою работу в качестве общественного защитника от имени женщины в деле о разводе.
Правозащитники сообщали о том, что в течение 18 дней после задержания Тургунов находился в полной изоляции, во время допросов его спину обливали кипящей водой. Агзама Тургунова осудили на десять лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима.
Стоит отметить, что за последние три дня в Узбекистане были освобождены из заключения трое политзаключенных. По данным международных и местных правозащитных организаций, все трое были осуждены на длительные сроки по сфабрикованным обвинениям.