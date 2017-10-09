Стоимость билетов на рейс Душанбе-Ташкент снижена на 20 долларов

- Узбекистан, общество
- 9:16, 09 октября 2017
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Когда весной этого года состоялся первый регулярный рейс по направлению Душанбе-Ташкент, многие граждане сетовали на дороговизну билетов.
Посол Узбекистана в Таджикистане Шохкасым Шоисламов сказал тогда, что открывшимся рейсом должны воспользоваться простые жители двух соседних стран, а предприниматели могут попасть хоть куда при своих возможностях.
«Сейчас мы снизили цены на билет в Ташкент до 1034 сомони, чтобы увеличить пассажиропоток», - отметили в представительстве узбекской авиакомпании.
Источник сообщил, что решение о снижении цен было принято месяц назад. «Каждую неделю по вторникам наша авиакомпания перевозит до 50-60 пассажиров из Душанбе в Ташкент. Вместимость самолета – 150 человек. Часть пассажиров летит в Ташкент транзитом, а оттуда – в другие страны. Для них узбекская виза не нужна, и они имеют право до 24 часов находиться на территории ташкентского аэропорта», - отметил собеседник.
В настоящее время полеты из таджикской столицы в Ташкент совершаются раз в неделю, и также в обратном направлении.