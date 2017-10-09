Стоимость билетов на рейс Душанбе-Ташкент снижена на 20 долларов

- Представительство узбекской авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в Таджикистане объявило о снижении стоимости билета из Душанбе в Ташкент на 200 сомони (больше 20 долларов). Теперь полет в узбекскую столицу стоит 1034 сомони. (более 100 долларов).

Когда весной этого года состоялся первый регулярный рейс по направлению Душанбе-Ташкент, многие граждане сетовали на дороговизну билетов.

Посол Узбекистана в Таджикистане Шохкасым Шоисламов сказал тогда, что открывшимся рейсом должны воспользоваться простые жители двух соседних стран, а предприниматели могут попасть хоть куда при своих возможностях.

«Сейчас мы снизили цены на билет в Ташкент до 1034 сомони, чтобы увеличить пассажиропоток», - отметили в представительстве узбекской авиакомпании.

Источник сообщил, что решение о снижении цен было принято месяц назад. «Каждую неделю по вторникам наша авиакомпания перевозит до 50-60 пассажиров из Душанбе в Ташкент. Вместимость самолета – 150 человек. Часть пассажиров летит в Ташкент транзитом, а оттуда – в другие страны. Для них узбекская виза не нужна, и они имеют право до 24 часов находиться на территории ташкентского аэропорта», - отметил собеседник.

В настоящее время полеты из таджикской столицы в Ташкент совершаются раз в неделю, и также в обратном направлении.