В Таджикистане скончался старший брат президента Эмомали Рахмона

CA-NEWS (TJ) - Нуриддин Рахмон (Нуриддин Рахмонов), старший брат президента Таджикистана Эмомали Рахмона, скончался сегодня, 7 октября, в возрасте 67 лет, сообщает пресс-служба главы РТ.

Как сообщили в пресс-службе, Нуриддин Рахмон скончался от сердечной недостаточности.

По данным источника, Нуриддин Рахмон родился в Дангаринском районе Хатлонской области, и долгие годы работал в качестве механизатора. В последнее время он руководил дехканским хозяйством «Рахмонджон».

Тело покойного будет преданно земле, на его малой родине в Дангаре.