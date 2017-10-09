В Таджикистане скончался старший брат президента Эмомали Рахмона
- Таджикистан, общество
- 9:45, 09 октября 2017
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CA-NEWS (TJ) - Нуриддин Рахмон (Нуриддин Рахмонов), старший брат президента Таджикистана Эмомали Рахмона, скончался сегодня, 7 октября, в возрасте 67 лет, сообщает пресс-служба главы РТ.
Как сообщили в пресс-службе, Нуриддин Рахмон скончался от сердечной недостаточности.
По данным источника, Нуриддин Рахмон родился в Дангаринском районе Хатлонской области, и долгие годы работал в качестве механизатора. В последнее время он руководил дехканским хозяйством «Рахмонджон».
Тело покойного будет преданно земле, на его малой родине в Дангаре.
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