Посольство Узбекистана сообщило об опознании 14 погибшиx в ДТП во Владимирской области

- Консульский отдел посольства Узбекистана в Москве со ссылкой на Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщает об опознании тел 14 погибших узбекских граждан в ДТП 6 октября 2017 года:

1. Зиёдуллаева Гулсанам Машраб кизи, 24.06.2011 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;

2. Нарбаев Алимардон Кушназар угли, 22.05.1992 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;

3. Жураев Махматкарим Жумакулович, 20.05.1966 года рождения, место рождения - Бойсунский район Сурхандарьинской области;

4. Кенжаева Умида Бозоровна, 06.09.1990 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;

5. Жураназаров Абдукодир Рустам угли, 08.11.1996 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;

6. Сатторов Рузмат Нурали угли, 23.02.1993 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;

7. Косимов Таваккалжон Турсунович, 10.04.1973 года рождения, место рождения - Пахтаабадский район Андижанской области;

8. Рузиев Тохир Менглиевич, 30.01.1989 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;

9. Махмудов Холмурод Рузиевич, 19.09.1984 года рождения, место рождения - Бойсунский район Сурхандарьинской области;

10. Абдукаримов Мардон Тулкин угли, 20.09.1997 года рождения, место рождения - Термезский район Сурхандарьинской области;

11. Эшонкулова Сарвар Курбоназар кизи, 03.01.1992 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;

12. Курбонов Сапарвали Язмуратович, 08.12.1982 года рождения, место рождения - Ангорский район Сурхандарьинской области;

13. Тангрикулов Давлатбек Машрабович, 18.05.2015 года рождения, место рождения - Российская Федерация, имел постоянную регистрацию в Музработском районе Сурхандарьинской области.

14. Холмиров Юсуф, место рождения – Сурхандарьинская область.

Работа по опознанию тел продолжается.

Трое граждан Республики Узбекистан госпитализированы, состояние которых врачами оценивается как крайне тяжёлое:

1. Латипов Мирджон Мирзоевич, 13.06.1974 года рождения;

2. Таджиев Тулкин Абдукаримович, 14.06.1976 года рождения;

3. Зиёдулаева Гулрух Машрабековна, 22.11.2012 года рождения.

Следующие граждане Узбекистана получили легкие телесные повреждения, ушибы и ссадины и отказались от госпитализации:

1. Назаркулов Хондор, 1992 г.р.;

2. Умматов Уктам, 1992 г.р.;

3. Саттаров Зиёдулла, 1981 г.р. Сурхандарьинская область;

4. Журабаев Бахром, 1994 г.р. г. Ташкент;

5. Каршиев Гуломжон, 1986 г.р. г. Термез, Сурхандарьинская область;

6. Саматов Улугбек, 1994 г.р. Сурхандарьинская область;

7. Жумабоев Сайдулохатитулла, 1974г.р., Андижанская область;

8. Икрамов Мухамед Ибрагимович, 1992г.р, Андижанская область;

9. Муллаев Самеддин, 1976 г.р., Ферганская область;

10. Перханов Уткир, 1978 г.р., Бешарик, Ферганская область;

11. Саттаров Шахбоз, 1996 г.р., Сурхандарьинская область;

12. Тангрикулов Музаффар, 1964 г.р., Термез Сурхандарьинская область;

13. Бурханов Ботир Пулатович, 1972 г.р, Термез Сурхандарьинская область;

14. Бозоров Салохитдин Мирашурович, 1964г.р., г.Касансай Наманганская область;

15. Жумакулов Джурабек Рузимахмудович, 1980 г.р., Сурхандарьинская область;

16. Худойкулов Таджибури Эргашевич, Сурхандарьинская область;

17. Астуганов Насир Ханишевич, 1977 г.р., Сурхандарьинская область;

18. Мирашуров Миркамол, 1995 г.р., Наманганская область;

19. Закиров Алижон Закирович, 1969 г.р., Андижанская область;

20. Махамаджанов Умиджон Махамаджанович, 1983 г.р., Андижанская область;

21. Хакимов Ибрагим Раджабович, 1995 г.р., Андижанская область;

22. Турдалиев Белохжон, 1992 г.р.;

23. Умарзода Иззатуло Абулносир, 1991 г.р.; г.Каттакурган;

24. Ашуров Аббос, 1996 г.р., Сурхандарьинская область;

25. Ашуров Нуриддин, 1993 г.р., Сурхандарьинская область;

26. Эркабаев Акмалджан, Ферганская область;

27. Рузиев Бобур, 1991г.р., Сурхандарьинская область;

28. Бобоев Чори, 1993 г.р., Сурхандарьинская область;

29. Аликулов Туйчи, 1963 г.р., Сурхандарьинская область;

30. Джаббаров Сирож Худайкулович, 1991 г.р., Сурхандарьинская область;

31. Самадов Умид Рузикулович, 1989 г.р., Сурхандарьинская область;

32. Махмандаров Сераддин Абдуллаевич, 1985 г.р., Сурхандарьинская область;

33. Муратов Ултимурод Юсупович, 1996 г.р., Сурхандарьинская область;

34. Джумакулов Сирожиддин Рузимахматович, 1993 г.р., Сурхандарьинская область;

35. Рузиев Тургун Панджиевич, 1997 г.р, Сурхандарьинская область;

36. Мустагов Турдимурад Юсуп угли, 1991 г.р., Сурхандарьинская область.

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