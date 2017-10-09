Посольство Узбекистана сообщило об опознании 14 погибшиx в ДТП во Владимирской области

- Узбекистан, происшествия
- 10:02, 09 октября 2017
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|Предыстория: 19 граждан Узбекистана, включая трёх детей, погибли в ДТП с автобусом и поездом под Владимиром (видео)
|Продолжение: Полиция установила организатора поездки мигрантов в попавшем в ДТП под Владимиром автобусе
1. Зиёдуллаева Гулсанам Машраб кизи, 24.06.2011 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;
2. Нарбаев Алимардон Кушназар угли, 22.05.1992 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;
3. Жураев Махматкарим Жумакулович, 20.05.1966 года рождения, место рождения - Бойсунский район Сурхандарьинской области;
4. Кенжаева Умида Бозоровна, 06.09.1990 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;
5. Жураназаров Абдукодир Рустам угли, 08.11.1996 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;
6. Сатторов Рузмат Нурали угли, 23.02.1993 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;
7. Косимов Таваккалжон Турсунович, 10.04.1973 года рождения, место рождения - Пахтаабадский район Андижанской области;
8. Рузиев Тохир Менглиевич, 30.01.1989 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;
9. Махмудов Холмурод Рузиевич, 19.09.1984 года рождения, место рождения - Бойсунский район Сурхандарьинской области;
10. Абдукаримов Мардон Тулкин угли, 20.09.1997 года рождения, место рождения - Термезский район Сурхандарьинской области;
11. Эшонкулова Сарвар Курбоназар кизи, 03.01.1992 года рождения, место рождения - Музработский район Сурхандарьинской области;
12. Курбонов Сапарвали Язмуратович, 08.12.1982 года рождения, место рождения - Ангорский район Сурхандарьинской области;
13. Тангрикулов Давлатбек Машрабович, 18.05.2015 года рождения, место рождения - Российская Федерация, имел постоянную регистрацию в Музработском районе Сурхандарьинской области.
14. Холмиров Юсуф, место рождения – Сурхандарьинская область.
Работа по опознанию тел продолжается.
Трое граждан Республики Узбекистан госпитализированы, состояние которых врачами оценивается как крайне тяжёлое:
1. Латипов Мирджон Мирзоевич, 13.06.1974 года рождения;
2. Таджиев Тулкин Абдукаримович, 14.06.1976 года рождения;
3. Зиёдулаева Гулрух Машрабековна, 22.11.2012 года рождения.
Следующие граждане Узбекистана получили легкие телесные повреждения, ушибы и ссадины и отказались от госпитализации:
1. Назаркулов Хондор, 1992 г.р.;
2. Умматов Уктам, 1992 г.р.;
3. Саттаров Зиёдулла, 1981 г.р. Сурхандарьинская область;
4. Журабаев Бахром, 1994 г.р. г. Ташкент;
5. Каршиев Гуломжон, 1986 г.р. г. Термез, Сурхандарьинская область;
6. Саматов Улугбек, 1994 г.р. Сурхандарьинская область;
7. Жумабоев Сайдулохатитулла, 1974г.р., Андижанская область;
8. Икрамов Мухамед Ибрагимович, 1992г.р, Андижанская область;
9. Муллаев Самеддин, 1976 г.р., Ферганская область;
10. Перханов Уткир, 1978 г.р., Бешарик, Ферганская область;
11. Саттаров Шахбоз, 1996 г.р., Сурхандарьинская область;
12. Тангрикулов Музаффар, 1964 г.р., Термез Сурхандарьинская область;
13. Бурханов Ботир Пулатович, 1972 г.р, Термез Сурхандарьинская область;
14. Бозоров Салохитдин Мирашурович, 1964г.р., г.Касансай Наманганская область;
15. Жумакулов Джурабек Рузимахмудович, 1980 г.р., Сурхандарьинская область;
16. Худойкулов Таджибури Эргашевич, Сурхандарьинская область;
17. Астуганов Насир Ханишевич, 1977 г.р., Сурхандарьинская область;
18. Мирашуров Миркамол, 1995 г.р., Наманганская область;
19. Закиров Алижон Закирович, 1969 г.р., Андижанская область;
20. Махамаджанов Умиджон Махамаджанович, 1983 г.р., Андижанская область;
21. Хакимов Ибрагим Раджабович, 1995 г.р., Андижанская область;
22. Турдалиев Белохжон, 1992 г.р.;
23. Умарзода Иззатуло Абулносир, 1991 г.р.; г.Каттакурган;
24. Ашуров Аббос, 1996 г.р., Сурхандарьинская область;
25. Ашуров Нуриддин, 1993 г.р., Сурхандарьинская область;
26. Эркабаев Акмалджан, Ферганская область;
27. Рузиев Бобур, 1991г.р., Сурхандарьинская область;
28. Бобоев Чори, 1993 г.р., Сурхандарьинская область;
29. Аликулов Туйчи, 1963 г.р., Сурхандарьинская область;
30. Джаббаров Сирож Худайкулович, 1991 г.р., Сурхандарьинская область;
31. Самадов Умид Рузикулович, 1989 г.р., Сурхандарьинская область;
32. Махмандаров Сераддин Абдуллаевич, 1985 г.р., Сурхандарьинская область;
33. Муратов Ултимурод Юсупович, 1996 г.р., Сурхандарьинская область;
34. Джумакулов Сирожиддин Рузимахматович, 1993 г.р., Сурхандарьинская область;
35. Рузиев Тургун Панджиевич, 1997 г.р, Сурхандарьинская область;
36. Мустагов Турдимурад Юсуп угли, 1991 г.р., Сурхандарьинская область.
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