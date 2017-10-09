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  9 октября 2017
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Бердымухамедов поздравил офицеров, матросов и курсантов с Днём Военно-Морских Сил

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил офицеров, матросов и курсантов с Днём Военно-Морских Сил.

Текст поздравления приводится полностью.

Поздравляю вас с Днём Военно-Морских Сил Туркменистана, - говорится в послании главы государства. – Мы высоко ценим службу военных моряков, обеспечивающих нерушимость морских рубежей, ведущих большую работу по превращению Каспия в море дружбы и согласия.

Морякам, несущим службу на морских рубежах страны, доверена ответственная обязанность. Выполняя свой долг, будучи верными Родине и военной присяге, вы должны стать достойными продолжателями дела великих предков. Успешно развивать унаследованное от предков военно-морское искусство – долг офицеров и воинов ВМС. Уверен, что вы с честью справитесь с этой обязанностью, и будете надёжно защищать наши морские рубежи, - отмечается в послании.

17-27 сентября, мы успешно провели в нашей стране крупнейшие международные спортивные соревнования – V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Среди атлетов, отстаивавших спортивную честь страны и показавших высшие результаты, были и защитники Отечества. Я выражаю вам искреннюю признательность за ваши высокие достижения на Играх.

Наряду с другими родами войск Вооружённых Сил Туркменистана, планомерно укрепляется материально-техническая база Военно-Морских Сил, приобретаются современные корабли, самая передовая техника и оборудование. Повышается боевая и гуманитарная подготовка военных моряков. Это проявляется и во время показательных военно-тактических учений. Укреплению материально-технической базы, повышению боеспособности военнослужащих, обеспечению нерушимости и целостности морских границ мы и в дальнейшем будем уделять повышенное внимание, - подчеркивается в обращении.

В соответствии с Военной доктриной обеспечение безопасности Туркменистана является одним из приоритетов политики государства. Именно поэтому впервые в истории нашей нейтральной Отчизны было создано командование Военно-Морских Сил Туркменистана. В целях надёжной охраны морских рубежей и подготовки высококвалифицированных специалистов для кораблей Министерства обороны и Государственной пограничной службы страны был открыт Военно-морской институт Министерства обороны и на его базе – Специализированная военно-морская школа. 9 октября 2015 года в честь Дня Военно-Морских Сил Туркменистана состоялось открытие нового комплекса зданий этого высшего военного учебного заведения, отвечающего самым высоким международным стандартам.

Встретившись 17 января 2017 года с моряками ракетного крейсера «Гайратлы», несущего боевое дежурство на границе, и убедившись в их профессионализме, видя мужество и бесстрашие воинов, я порадовался и был безмерно горд тем, что туркменский сектор Каспийского моря находится в надёжных руках.

Вы всегда должны нести воинскую службу согласно Военной доктрине независимого нейтрального Туркменистана. Вы должны неуклонно обеспечивать спокойствие и безопасность рубежей на Каспийском море и достойно продолжать славные традиции туркменских моряков! Я уверен в том, что вы с честью справитесь с этой ответственной и благородной обязанностью, - подчеркнул президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Гурбангулы Бердымухамедов.

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