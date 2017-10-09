В Атырау задержан крупный медицинский чиновник

CA-NEWS (KZ) - В Атырау сотрудники антикоррупционного департамента проводят досудебное расследование в отношении руководителя РГУ "Атырауское отделенческое управление охраны общественного здоровья на транспорте" Игоря Шина.

Факт задержания главного транспортного санврача Атырау подтвердил порталу ATPress.kz транспортный прокурор города Берик Кулмагамбет.

"Органом следствия И. В. Шин подозревается в неоднократном получении взяток в виде денежных средств от лиц, работающих в подконтрольных организациях. Досудебное расследование проводится по п. 4 ч. 3 ст. 366 уголовного кодекса - "Получение взятки".

Суд 29 сентября санкционировал его арест сроком на два месяца", - говорится в письменном ответе транспортной прокуратуры, осуществляющей надзор за законностью следственных действий.



