Президент Туркменистана открыл новый концертный зал в виде юрты и провел субботник (фото)

CA-NEWS (TM) - В субботу, 7 октября под Ашхабадом при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония открытия нового концертного зала, построенного в виде огромной юрты «Nowruz ýaýlasynyň ak öýi», сообщает пресс-служба главы государства.

Юрта расположена за городом и президент прилетел к ней на вертолете.

Напомним, что новое здание в форме юрты будет уже второй подобной конструкцией. Первая была построена в городе Мары в 2015 году и стала очередным достижением Туркменистана, которое было внесено в книгу рекордов Гиннесса, как самая большая в мире юрта. Кроме того, в этой юрте был поставлен еще один рекорд, когда песню президента «Вперед! Только вперед, край родной — Туркменистан!» одновременно исполнило более 4 тысяч человек.

В понедельник, 9 октября в новом здании будет проведен Совет старейшин Туркменистана.

После открытия Бердымухамедов объявил о начале субботника. Саженцы высадили сам глава государства, министры и работники иностранных посольств.

По данным пресс-службы, субботники прошли по всей стране. «В общей сложности в ёваре приняли участие 364 тысячи 700 человек, было высажено 417 тысяч 715 деревьев», - говорится в сообщении.

«Ао завершении ёвара (субботника) президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил всех участников акции на той, к щедрому дастархану», - отмечается в тексте.

Фото: Хроника Туркменистана

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