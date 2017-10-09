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  9 октября 2017
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Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Таджикистана в связи с кончиной брата
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Таджикистана в связи с кончиной его брата Нуриддина Рахмонова, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

«С чувством глубокой скорби воспринял весть о преждевременной кончине Вашего старшего брата Нуриддина Рахмона», – говорится в послании Шавката Мирзиёева на имя главы Таджикистана Эмомали Рахмона.

Глава государства выразил президенту Таджикистана самые искренние соболезнования в связи с постигшей тяжелой утратой.

Ранее, 8 октября, правительство Таджикистана сообщило о том, что на 67-м году жизни от инфаркта скончался старший брат президента.

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