Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Таджикистана в связи с кончиной брата

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Таджикистана в связи с кончиной его брата Нуриддина Рахмонова, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

«С чувством глубокой скорби воспринял весть о преждевременной кончине Вашего старшего брата Нуриддина Рахмона», – говорится в послании Шавката Мирзиёева на имя главы Таджикистана Эмомали Рахмона.

Глава государства выразил президенту Таджикистана самые искренние соболезнования в связи с постигшей тяжелой утратой.

Ранее, 8 октября, правительство Таджикистана сообщило о том, что на 67-м году жизни от инфаркта скончался старший брат президента.