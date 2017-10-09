Монголка стала трехкратной чемпионкой мира по бодибилдингу и фитнессу среди любителей

- 6-8 октября в Улаанбаатаре прошел Девятый чемпионат мира по бодибилдингу и фитнессу среди любителей, сообщает Монцамэ.

В нем приняли участие более 400 спортсменов из 40 стран и около 100 официальных представительств, в том числе судьи и организаторы. Участники состязались по 42 категориям среди молодежи, взрослых и ветеранов.

Двукратная чемпионка мира, монголка Г.Угалзцэцэг снова заняла первое место и тем самым она в третий раз стала обладательницей этого титула.

На этот раз в чемпионате мира по бодибилдингу и фитнессу команда Монголии показала блестящие успехи, завоевав 8 золотых медалей.