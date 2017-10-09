«Доем вашу еду недорого»: Парень из Алматы разместил необычное объявление

CA-NEWS (KZ) - Необычное объявление опубликовал на портале olx.kz молодой человек по имени Даулет. "Доем вашу еду недорого", - написал алматинец. "Заказали много, еда вкусная и все не лезет? А если не доесть - убал болады? Не беда, я помогу вам доесть любое блюдо", - говорится в тексте.

В соцсетях тут же обратили внимание на "бедного студента". Объявление начали распространять в группах WhatsApp. Пользователи по-разному реагируют на него. Многие восприняли публикацию всерьез.

Сам автор объявления сообщил Tengrinews.kz, что так "пошутил его друг и ничего серьезного". По словам алматинца, ему уже несколько раз писали по этому поводу и интересовались. "Говорили, что поднял настроение", - признался молодой человек.



