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  9 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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«Доем вашу еду недорого»: Парень из Алматы разместил необычное объявление

CA-NEWS (KZ) - Необычное объявление опубликовал на портале olx.kz молодой человек по имени Даулет. "Доем вашу еду недорого", - написал алматинец. "Заказали много, еда вкусная и все не лезет? А если не доесть - убал болады? Не беда, я помогу вам доесть любое блюдо", - говорится в тексте.

В соцсетях тут же обратили внимание на "бедного студента". Объявление начали распространять в группах WhatsApp. Пользователи по-разному реагируют на него. Многие восприняли публикацию всерьез.

Сам автор объявления сообщил Tengrinews.kz, что так "пошутил его друг и ничего серьезного". По словам алматинца, ему уже несколько раз писали по этому поводу и интересовались. "Говорили, что поднял настроение", - признался молодой человек.

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Комментарии (3)
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Aliku001
11:56, 09 октября 2017
Культурный бич!
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rito
11:43, 09 октября 2017
Студент!!!
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Italiya
11:11, 09 октября 2017
Жрать чужую баланду, ну ты и мырк! Кончита епта!
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