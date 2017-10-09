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  9 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На учениях ОДКБ в Армении отработают борьбу с незаконными формированиями

CA-NEWS (TJ) - Участники учения ОДКБ «Взаимодействие-2017» уничтожат условного противника на двух полигонах в Армении, сообщил представитель Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

Он отметил, что учения пройдут на полигоне «Баграмян» в Армении и на полигоне «Алагяз».

«Участники совместного учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие» совместно уничтожат НВФ (незаконные вооруженные формирования) в ходе учебно-боевой операции в Армении», - цитирует его слова РИА Новости.

В ходе розыгрыша практических действий на полигоне «Алагяз» подразделения вооруженных сил четырех государств отработают три тактических эпизода.

Оперативно-стратегическое учение «Взаимодействие-2017» стартует 9 октября и продлится в течение пяти дней. «Взаимодействие-2017» проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» КСОР ОДКБ.

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