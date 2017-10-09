Попавшие в аварию под Владимиром граждане Узбекистана отправлены в Ташкент
- Узбекистан, происшествия
- 11:46, 09 октября 2017
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CA-NEWS (UZ) - Граждане Узбекистана, попавшие в дорожно-транспортное происшествие во Владимирской области, отправлены самолетом в Ташкент, сообщила пресс-служба МЧС России.
"С аэродрома Раменское в подмосковном Жуковске в Ташкент вылетел самолёт Ил-76 Минобороны Узбекистана. На его борту 36 граждан этой страны, которые находились в автобусе, столкнувшемся с поездом, и не пострадали при ДТП", - сообщает пресс-служба.
В Жуковский их доставили из Покрова автоколонной.
Этим же спецрейсом в Узбекистан будут доставлены и тела 15-ти опознанных погибших.
Как сообщалось, в ночь на пятницу в районе станции Покров Владимирской области в автобус с 58 пассажирами врезался поезд Санкт- Петербург - Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек. В больнице остаются трое пострадавших, в том числе, ребёнок.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
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