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  9 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Попавшие в аварию под Владимиром граждане Узбекистана отправлены в Ташкент
CA-NEWS (UZ) - Граждане Узбекистана, попавшие в дорожно-транспортное происшествие во Владимирской области, отправлены самолетом в Ташкент, сообщила пресс-служба МЧС России.

"С аэродрома Раменское в подмосковном Жуковске в Ташкент вылетел самолёт Ил-76 Минобороны Узбекистана. На его борту 36 граждан этой страны, которые находились в автобусе, столкнувшемся с поездом, и не пострадали при ДТП", - сообщает пресс-служба.

В Жуковский их доставили из Покрова автоколонной.

Этим же спецрейсом в Узбекистан будут доставлены и тела 15-ти опознанных погибших.

Как сообщалось, в ночь на пятницу в районе станции Покров Владимирской области в автобус с 58 пассажирами врезался поезд Санкт- Петербург - Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек. В больнице остаются трое пострадавших, в том числе, ребёнок.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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