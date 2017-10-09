Банки Туркменистана ввели новые ограничения на снятие наличности за границей

CA-NEWS (TM) - Жители Туркменистана вновь столкнулись с ограничениями на сумму обналичиваемых средств, при снятии в зарубежных банкоматах, сообщает туркменская служба радио "Азатлык".

По информации издания “Альтернативные новости Туркменистана” с 27 сентября туркменистанцы, путешествуя за пределами страны, могут снять в банкоматах со своей международной банковской карты VISA лишь $100 в день, либо эквивалент в местной валюте. С начала 2017 года лимит составлял 250 долларов США в день.

Эту информацию подтвердили многочисленные туркменистанцы, путешествующие в Стамбул, Москву и в Лондон. Собеседники рассказали, что с прошлой недели в Ашхабадском аэропорту начали брать расписку от путешествующих за пределы страны граждан о том, что они обязуются не снимать в зарубежных банкоматах средства в иностранной валюте, превышающие 100 долларов в сутки, а в случае нарушения этого правила могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, обмен наличной валюты в Туркменистане запрещен с начала 2016 года. В связи с прекращением Центральным Банком обмена зарубежной валюты, снятие средств в долларах США при помощи пластиковой карты со своих счетов в национальной валюте - манатах, является единственным способом для официальной конвертации средств для населения, в первую очередь студентов обучающихся за рубежом.

В связи с трудностями конвертации, а также ограничениями на сумму снятия наличных средств в банках Туркменистана, граждане страны, в качестве способа обналичивания собственных средств, находящихся в национальных банках, ищут различные пути, в том числе используют возможность снятия денег с пластиковых карт в валюте за рубежом.

Вместе с тем банки Туркменистана, в течение нескольких месяцев ввели ряд дополнительных ограничений и на порядок снятия наличных средств в иностранной валюте.

В настоящее время каждый путешествующий туркменистанец может брать с собой только одну банковскую карту. В Ашхабадском аэропорту после прохождения паспортного контроля, представители миграционной службы требуют от граждан страны зарегистрировать свою банковскую карту. В случае вывоза заграницу не зарегистрированной карты, ее невозможно использовать в банкоматах.

Ранее сообщалось о том, что Центральный Банк Туркменистана вводит меры по усилению надзора за пользователями пластиковых карт. В начале августа сообщалось, о наличии распоряжения главы ЦБ, с указанием "выявить граждан не выезжающих за границу, но использующих средства на международных платежных картах и посредством интернет услуг, периодически переводящих деньги за границу и, если на имя таких граждан долгое время не приходит никаких грузов, тогда нужно изучить вопрос прекращения вложения денежных средств на их международные платежные карты".

Власти страны, а также государственные СМИ не затрагивают тему, связанную с трудностями, с которыми сталкивается население страны в вопросе конвертации туркменского маната в иностранную валюту.

С января 2015 года официальный курс ЦБ Туркменистана зафиксирован на уровне 3.5 маната за 1 доллар США, на "черном рынке" около 7 манатов.