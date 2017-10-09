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  9 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Пострадавшим в ДТП под Владимиром выплатили по 5 тысяч рублей

CA-NEWS (UZ) - ОАО "Российские железные дороги" выплатило гражданам Узбекистана, пострадавшим в аварии во Владимирской области, по 5 тысяч рублей компенсации ($86 по курсу ЦБ РФ) , сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Узбекистана.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.

"Всем пострадавшим со стороны МЧС России была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, выданы теплые вещи, обеспечены сухими пайками, и каждому выплачена компенсация из расчета по 5 тысяч рублей из средств ОАО "Российские железные дороги", — говорится в сообщении.

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что утром в воскресенье спецборт республики из аэропорта "Жуковский" доставил в Термез (областной центр на юге страны) 36 попавших в аварии граждан страны и 15 тел погибших, которые позже были также доставлены в Ташкент, Андижан и Бухару. Пострадавшие из Сырдарьинской и Самаркандской областей доставлены из Ташкента на родину автомобильным транспортом МЧС республики.

По данным МИД Узбекистана, по взаимному решению министерств здравоохранения двух стран трое граждан республики — двое взрослых и один ребенок, состояние которых стабильно тяжелое, оставлены в больницах во Владимирской области до выздоровления, сообщает РИА Новости.

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