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  9 октября 2017
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Заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев получил новое назначение

CA-NEWS (KZ) - Заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев назначен представителем от правительства в правлении Национального Банка, передает  Tengrinews.kz.

Об этом сообщается в постановлении правительства от 28 сентября 2017 года № 600. Также стало известно, что от обязанностей представителя правительства РК в правлении Национального Банка освобожден Тимур Сулейменов.

Сообщается, что постановление вводится в действие со дня его подписания. Как известно, за заместителем премьер-министра Ерболатом Досаевым закреплены вопросы проектного управления Третьей модернизации экономики страны, системы госпланирования, развития финансового сектора, макроэкономической, бюджетной, налоговой и таможенной политик, развития МСБ и ГЧП, а также развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, занятости, религии, туризма, культуры и спорта, демографической и миграционной политик, координации реализации тарифной политики и другие. Он был назначен заместителем премьер-министра 29 августа 2017 года.

Ранее Ерболат Досаев возглавлял АО НУХ "Байтерек", до этого он занимал должность министра национальной экономики с августа 2014 года. Ерболат Досаев был главой Министерства экономики и бюджетного планирования с 2013 по 2014 год, в 2012-2013 годах был министром экономического развития и торговли. В 2004-2006 годах возглавлял Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Кроме того, в его послужном списке значатся должности вице-министра финансов, вице-министра энергетики, индустрии и торговли. Также в 1998 году был советником премьер-министра Казахстана.

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