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  9 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольский борец на фестивале поднял 300-килограммового верблюда (фото)

CA-NEWS (MNG) - С 4 по 5 мая в сомоне Баянлиг с аймака Баянхонгор прошел фестиваль верблюдов, в рамках которого состоялось соревнование по подъему верблюдов, сообщает ARD.

Более 10 мужчин выразили желание принять участие в конкурсе, но М.Эрдэнэбаяр, слон (национальный титул борца) сомона (административная единица), занимающийся разведением верблюдов, затмил своих соперников, подняв верблюда весом 300 кг и сумев удержать его в течение пяти минут.

28-летний борец смог бы и дольше держать верблюда, если бы не просьбы зрителей. Они попросили отпустить животное, чтобы предотвратить возможные травмы у богатыря, поскольку через пять минут верблюд начал лягаться, отмечает издание.

монгол

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Комментарии (4)
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extep0312
14:41, 09 октября 2017
А если он будет штанги поднимать? Может и постараться обойти действующих чемпионов.
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maksatbishkek
14:16, 09 октября 2017
Молодец брат! Монгольский Кожомкул!
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benzema
13:52, 09 октября 2017
300 это хорошой вес, молодец багатырь
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oma_82
12:46, 09 октября 2017
В гинес надо! Молодец!
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