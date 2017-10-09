Монгольский борец на фестивале поднял 300-килограммового верблюда (фото)

CA-NEWS (MNG) - С 4 по 5 мая в сомоне Баянлиг с аймака Баянхонгор прошел фестиваль верблюдов, в рамках которого состоялось соревнование по подъему верблюдов, сообщает ARD.

Более 10 мужчин выразили желание принять участие в конкурсе, но М.Эрдэнэбаяр, слон (национальный титул борца) сомона (административная единица), занимающийся разведением верблюдов, затмил своих соперников, подняв верблюда весом 300 кг и сумев удержать его в течение пяти минут.

28-летний борец смог бы и дольше держать верблюда, если бы не просьбы зрителей. Они попросили отпустить животное, чтобы предотвратить возможные травмы у богатыря, поскольку через пять минут верблюд начал лягаться, отмечает издание.