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  9 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Сотрудников акимата Шымкента отпускают с работы пораньше, чтобы они строили личную жизнь

CA-NEWS (KZ) - График работы сотрудников акимата Шымкента изменился внутренним распоряжением, сообщает Tengrinews.kz.

Теперь с октября рабочий день длится с 8.30 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30. К слову, раньше работали с 9 до 19.00, а обед был с 13.00 до 15.00.

Напомним, ранее глава Шымкента Габидулла Абдрахимов неоднократно поднимал вопрос пересмотра графика рабочего времени для государственных служащих. Он говорил, что сотрудников нельзя держать после семи вечера, чтобы они могли сходить на свидания и обзавестись семьями.

Добавим, согласно регламенту оказания государственных услуг организации должны работать до 13.00, а возобновлять свою работу - в 14.30. Отметим, новый график работы не касается экстренных служб.

"Переход на новый режим только первый шаг большой программы по эффективному использованию рабочего времени. И наша задача на данном этапе - научить их каждую минуту рабочего времени использовать рационально. А об остальных грядущих нововведениях обязательно расскажем чуть позже. Главное, что в результате значительно улучшится работа всех служб акимата", - подчеркнул руководитель аппарата акима города Рашид Аюпов.

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