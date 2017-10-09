Amnesty International: Жизнь узбекского журналиста Абдуллаева в опасности

- Узбекистан, общество
- 13:18, 09 октября 2017
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|Предыстория: Узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева содержат в изоляторе СНБ
|Продолжение: Журналиста Абдуллаева обвиняют в попытке «захвата власти у прежнего и нынешнего президентов Узбекистана»
CA-NEWS (UZ) - Международная правозащитная организация Amnesty International заявила о том, что жизнь содержащегося под арестом ташкентского журналиста Бобомурода Абдуллаева находится в опасности и призвала общественность провести акцию в его защиту. В заявлении организации Узбекистан приводится как страна, в которой «резко ограничены права граждан на свободу слова и проведение мирных собраний».
Задержанный 27 сентября этого года в Ташкенте 44-летний журналист Бобомурод Абдуллаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159-4 («Организация заговора в целях захвата власти и свержения конституционного строя») Уголовного кодекса Узбекистана, передает centralasian.org.
В своем заявлении от 7 октября международная правозащитная организация Amnesty International приводит, что «с тех пор он содержится в печально известном своими пытками и издевательствами следственном изоляторе». «Опасность подвержения его жестоким пыткам и другим бесчеловечным видам обращения очень высока», – отмечается в заявлении правозащитной организации.
Правозащитная организация призвала активистов начать акцию в защиту независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева. Amnesty International просит желающих присоединиться к акции и написать обращения на разных языках с требованием освободить журналиста.
Как говорится в определении суда, «Абдуллаев, в качестве функционера «Народного движения Узбекистана» по указанию руководителя данного движения Мухаммада Салиха с 2011 года занимался распространением в Интернете статей, направленных на свержение конституционного строя в Узбекистане».