В Саудовской Аравии напали на дворец короля, два человека погибли

- Азия и мир, происшествия
- 14:14, 09 октября 2017
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Мужчина атаковал пост охраны у дворца короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, подъехав к нему на машине Hyundai. В результате двое охранников были убиты, трое ранены. При себе у нападавшего был автомат и три бутылки с зажигательной смесью.
Как пишет саудовское государственное информационное агентство SPA, правоохранительные органы установили его личность. Нападение совершил 28-летний поданный королевства Мансур бин Хассан Аль-Амери. Правоохранительным органам не известно о его связи с какими-либо экстремистскими группировками.
Джидда является вторым по размеру городом в Саудовской Аравии после столицы Эр-Рияда и расположена на побережье Красного моря. Королевский дворец Дар ас-Салям в Джидде является одной из резиденций саудовского короля, где также расположена его канцелярия.
Напомним, с 5 по 7 октября король Саудовской Аравии находится в Москве с первым официальным визитом в Россию.