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  9 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Саудовской Аравии напали на дворец короля, два человека погибли
CA-NEWS (CA) - В Саудовской Аравии мужчина, вооруженный автоматом Калашникова, напал на королевский дворец в Джидде. По данным Reuters, в результате атаки погибли несколько человек, в том числе нападавший и двое охранников.

Мужчина атаковал пост охраны у дворца короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, подъехав к нему на машине Hyundai. В результате двое охранников были убиты, трое ранены. При себе у нападавшего был автомат и три бутылки с зажигательной смесью.

Как пишет саудовское государственное информационное агентство SPA, правоохранительные органы установили его личность. Нападение совершил 28-летний поданный королевства Мансур бин Хассан Аль-Амери. Правоохранительным органам не известно о его связи с какими-либо экстремистскими группировками.

Джидда является вторым по размеру городом в Саудовской Аравии после столицы Эр-Рияда и расположена на побережье Красного моря. Королевский дворец Дар ас-Салям в Джидде является одной из резиденций саудовского короля, где также расположена его канцелярия.

Напомним, с 5 по 7 октября король Саудовской Аравии находится в Москве с первым официальным визитом в Россию.

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