В Казахстане восстановили 3000-летнюю пирамиду, обнаружение которой стало сенсацией

CA-NEWS (KZ) - Археологи завершили реконструкцию древней "Сарыаркинской пирамиды", которую обнаружили в степях недалеко от Караганды. Об этом на своей странице в Facebook сообщил карагандинский ученый Виктор Новоженов.

"Все лето экспедиция под руководством И. А. Кукушкина готовила объект для реконструкции, а осенью группа специалистов под руководством кандидата исторических наук, известного археолога А. З. Бейсенова завершила этот проект. Теперь на туристической карте страны появился новый уникальный памятник - мавзолей бегазы-дандыбаевского вождя! Раскопки этого памятника будут продолжаться, пожелаем новых удивительных находок карагандинским археологам", - написал ученый.

Там же Новоженов опубликовал фотографии пирамиды до и после реставрации, а также снимок таинственного золотого кольца необычной формы из мавзолея и фрагмент глиняного горшка с загадочными древними письменами, сообщает Tengrinews.kz.

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Уникальный мавзолей эпохи бронзы обнаружили в степях недалеко от Караганды в 2016 году. По оценке специалистов, сооружение было возведено в Сарыарке более 3000 лет назад для кагана (вождя) местного могущественного племени. Находку карагандинских археологов тогда назвали сенсационной. Памятник напоминает знаменитые египетские пирамиды примерно того же исторического периода и особенно ступенчатую пирамиду фараона Джосера.



