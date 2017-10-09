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  9 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Британский лорд предложил отправить главу МИД Великобритании в Монголию

CA-NEWS (MNG) - Британский лорд Майкл Хезелтин в интервью Sky News высказался по поводу мер, которые Тереза Мэй должна предпринять в отношении министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Ранее, сам Хезелтин был уволен с поста советника правительства после высказываний о Brexit.

Глава МИД Великобритании столкнулся с негативной реакцией со стороны своих однопартийцев в ответ на ряд вмешательств в процесс Brexit, которые, по мнению критиков, подрывают власть премьер-министра.

Его популярность среди населения также резко упала после его комментария на конференции Консервативной партии. Тогда Борис Джонсон сказал, что инвестиции в Ливию начнутся после того, как страна «очистится от мертвых тел». По словам политика, бывший укрепрайон террористической группировки «Исламское государство» ливийский город Сирт может стать новым Дубаем, но для этого «они должны сначала убрать трупы». «Город с белоснежными пляжами, прекрасным морем имеет все шансы стать туристическим раем. Британские предприниматели готовы вкладывать туда деньги», - отмечал тогда Джонсон.

По словам Хезелтина, «нет способа заставить его (главу МИД) замолчать» и «поэтому нужно решить, что делать».

Затем ведущая Кимберли Леонард задала вопрос: «Если бы Вы были вместо Терезы Мэй, и собирались бы сделать кадровую перестановку, какое решение приняли бы в отношении Бориса Джонсона?».

В ответ Хезелтин сказал: «Отправил бы в какое-нибудь место типа Монголии».

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