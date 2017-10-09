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  9 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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«Вызывает сожаление, когда политик допускает такие заявления», - казахстанский депутат о высказывании Атамбаева

CA-NEWS (KZ) - Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев высказался о недавнем заявлении президента Кыргызстана в отношении Казахстана, передает  Tengrinews.kz.

"Я считаю, что это заявление было продиктовано предвыборными факторами. (...) Я думаю, что это заявление было продиктовано какими-то внутренними соображениями со стороны президента Кыргызстана. Конечно, предвыборная программа скоро завершится, ситуация стабилизируется, определится кандидат, который выиграет эти выборы, и наши отношения будут дальше развиваться в русле добрососедства, взаимопомощи, поддержки", - выразил свое мнение депутат Ашимбаев в кулуарах правительственного часа в Мажилисе.

Напомним, 7 октября президент Кыргызстана высказался о том, что казахские власти пытаются навязать свое видение руководителей.

"Я считаю, что это конъюнктурное заявление, оно продиктовано логикой предвыборной борьбы, оно не отражает реальных взаимоотношений и интересов нашей страны, интересов Кыргызстана. (...) Надо реагировать спокойно, надо понимать, что это конъюнктурное заявление не отражает реальный уровень наших взаимоотношений. Конечно, вызывает сожаление, когда политик такого уровня допускает такого рода заявления, которые не отражают реального характера наших взаимоотношений", - резюмировал депутат Маулен Ашимбаев.

МИД Казахстана сделал заявление после высказываний Алмазбека Атамбаева в адрес Казахстана. Ведомство выразило решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами.

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