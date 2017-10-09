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  9 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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США и Турция взаимно отменили выдачу неиммиграционных виз
CA-NEWS (CA) - Посольство США в Анкаре и, соответственно, посольство Турции в Вашингтоне прекратили визовое обслуживание граждан двух стран, о чем официально сообщили дипломатические ведомства, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что сотрудник генконсульства Соединенных Штатов в Стамбуле Метин Топуз, гражданин Турции, был арестован по обвинению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, находящимся в США, и его организацией.

По мнению Анкары, проповедник несет ответственность за попытку военного переворота в Турции в прошлом году. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о его выдаче.

Топузу, как сообщило турецкое агентство Anadolu, также предъявлены обвинения в шпионаже и попытках подрыва конституционного порядка в стране.

"Последние события вынуждают правительство США пересмотреть обязательства турецкого правительства по обеспечению безопасности американской дипмиссии и ее сотрудников", - говорится в распространенном посольством США заявлении.

В нем также указывается, что в процессе переоценки американские власти приняли решение "минимизировать число посетителей нашего посольства и консульств, ограничения вступают в силу после объявления о приостановке выдачи неиммиграционных виз всеми дипломатическими представительствами США в Турции".

Аналогичные шаги были незамедлительно предприняты турецкой стороной, причем заявление посольства Турции в Вашингтоне слово в слово повторило заявление американского посольства в Анкаре, только с соответствующей заменой названий стран.

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