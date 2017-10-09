Узбекистан примет участие в заседании Контактной группы «ШОС – Афганистан» в Москве

- Делегация Министерства иностранных дел Узбекистана примет участие в заседании Контактной группы «ШОС – Афганистан». Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Заседание Контактной группы «ШОС – Афганистан» пройдет 11 октября 2017 года в Москве. Участники заседания обменяются мнениями о текущей обстановке в Афганистане и обсудят пути афганского урегулирования, а также налаживание взаимодействия между ШОС и Афганистаном.

Контактная группа «ШОС – Афганистан» была учреждена в 2015 году в соответствии с решением Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.

Данный формат был создан для координации усилий в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, запуска консультативного процесса между ШОС и Афганистаном, подключения Организации к разработке и осуществлению международных программ по оказанию помощи Афганистану в целях стабилизации социально-экономической и гуманитарной ситуации в этой стране.