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  9 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Шесть граждан Узбекистана пропали после пожара на рынке «Синдика» в Москве
CA-NEWS (UZ) - В пожаре на подмосковном рынке "Синдика" по предварительным данным, могли пропасть уроженцы Узбекистана, которые не сумели попросту выбраться из горящего здания.

В обстоятельствах и причинах возгорания предстоит разобраться специалистам, а пока правоохранители ищут пропавших людей. Возгорания произошло накануне днем в строительном торговом центре "Синдика" Одинцовского района, сообщает nation-news.ru.

Площадь пожара составила порядка 55 тысяч квадратных метров, рухнула часть кровли, обрушилась стена строения.


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