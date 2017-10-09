Шесть граждан Узбекистана пропали после пожара на рынке «Синдика» в Москве
- Узбекистан, происшествия
- 15:33, 09 октября 2017
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CA-NEWS (UZ) - В пожаре на подмосковном рынке "Синдика" по предварительным данным, могли пропасть уроженцы Узбекистана, которые не сумели попросту выбраться из горящего здания.
В обстоятельствах и причинах возгорания предстоит разобраться специалистам, а пока правоохранители ищут пропавших людей. Возгорания произошло накануне днем в строительном торговом центре "Синдика" Одинцовского района, сообщает nation-news.ru.
Площадь пожара составила порядка 55 тысяч квадратных метров, рухнула часть кровли, обрушилась стена строения.
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