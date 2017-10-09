Пенсии в Казахстане в 2,6 раза выше, чем в Кыргызстане, - министр социального развития РК

CA-NEWS (KZ) - Министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова ответила на высказывания Атамбаева о пенсии в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Напомним, 7 октября президент сравнил размеры пенсий в Кыргызстане и Казахстане.

"Мы всегда воспринимали друг друга (Казахстан и Кыргызстан - прим. автора) по материальному состоянию такими, какие мы есть, и всегда поддерживали и помогали, в зависимости от тех или иных вопросов", - отметила в кулуарах правительственного часа в Мажилисе Парламента министр Тамара Дуйсенова. "Если касаться социальных выплат и их уровня, то это сугубо внутренний вопрос каждого государства. Говорить, что у нас больше или меньше, - это с моей стороны и с других источников будет некорректно. А если говорить о размерах пенсий, то на сегодня в 2,6 раза больше, чем у граждан, которые живут в Кыргызстане. И вы знаете, что 1 января у нас будет повышение. 1 июля будет пересмотрена базовая пенсия, если исходить из этого, то на следующий год эта разница будут почти в 3,5 раза", - резюмировала Тамара Дуйсенова.

Ранее МИД Казахстана сделал заявление после высказываний президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес Казахстана. МИД выразил решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами.