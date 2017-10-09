Бывшая жена Трампа отказалась стать послом США в Чехии

CA-NEWS (CA) - Бывшая жена президента США Ивана Трамп (Зельничкова) в интервью телеканалу CBS рассказала, что отказалась стать послом в Чехии.

«Мне нравится моя свобода. Мне нравится делать то, что я хочу делать, идти туда, куда я хочу пойти, с кем бы я ни хотела. И я могу позволить себе свой образ жизни. Зачем мне уезжать и прощаться с Майами зимой, сказать «до свидания» Сан-Тропе летом, и попрощаться с весной в Нью-Йорке? У меня идеальная жизнь», - объяснила она.

По словам ее словам, предложение стать послом поступило от ее бывшего мужа.

Кроме того, она рассказала, что Дональд Трамп советовался с ней по поводу использования сервиса микроблогов Twitter. «Я думаю, тебе нужно использовать Twitter. Это новый способ общения. Если ты хочешь, чтобы твои слова были переданы правильно, без их пересказа в The New York Times, где переврут каждое твое слово, это правильный способ», - передала она слова, сказанные американскому президенту.

Ивана Зельничкова родилась и выросла в Чехословакии. Она стала первой супругой Дональда Трампа, прожив с ним 15 лет - с 1977 по 1992 годы. У них родились трое детей — Дональд Трамп-младший, Иванка и Эрик. Иванка сейчас работает в качестве советника своего отца в Белом доме.