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  9 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение принятия решений

CA-NEWS (CA) - Нобелевскую премию по экономике получил американец Ричард Талер за вклад в изучении поведенческой экономики, говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Премия присуждена ему с формулировкой «за вклад в изучение поведенческой экономики». Размер премии составляет $1,1 млн.

Талер в своих исследованиях «использовал допущения из сферы психологии в анализе принятия экономических решений», отмечают в пресс-релизе. Экономист, изучая последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и отсутствия самоконтроля, продемонстрировал, как эти черты человека влияют на его индивидуальные решения, а также показал, как влияют эти решения на рынок.

Премия Нобеля по экономике, в отличие от пяти других нобелевских премий (по медицине, физике, химии, литературе и премии мира) не была учреждена самим Альфредом Нобелем в 1901 году. Премия вручается с 1969 года, ее учредителем является Банк Швеции. Лауреатами премии стали 78 ученых.

Церемония вручения Нобелевской премии традиционно проходит в столице Швеции в годовщину смерти Альфреда Нобеля - 10 декабря.

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