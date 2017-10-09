Наибольшим спросом у соискателей работ в Узбекистане пользуется барно-ресторанный бизнес

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в топ-5 наиболее привлекательных для соискателей сфер деятельности вошли: барно-ресторанный бизнес, производство и энергетика, розничная торговля, маркетинг/реклама/дизайн и строительство. К таким результатам пришли исследователи компании, предоставляющей онлайн-площадки для объявлений Olx.uz.

По данным компании, наибольшим спросом у соискателей в Узбекистане пользуются вакансии барно-ресторанного бизнеса. Главные причины популярности отрасли — привлекательные заработные платы, отсутствие жёстких требований к кандидатам, а также возможности для дальнейшего роста. Это хороший вариант как для начала карьеры, так и для опытных работников. Вакансий в барно-ресторанном бизнесе в два раза больше, чем соискателей.

На втором месте по популярности находятся производство и энергетика. Это направление трудовой деятельности традиционно отличается более высокими требованиями к соискателям. Но работодатели предлагают стабильные и относительно высокие зарплаты. Конкуренция между кандидатами на трудоустройство в этой отрасли не очень высока, поскольку вакансий лишь немногим меньше, чем опубликованных резюме.

Розничная торговля занимает третье место в списке. Востребованы продавцы, кассиры, консультанты и менеджеры. Для молодёжи без опыта работы особенно важно, что большинство крупных работодателей предпочитает обучать персонал с ноля самостоятельно. Спрос на работников торговли в полтора раза превышает количество соискателей.

Четвёртое место в списке занимают маркетинг, торговля и дизайн. Эти направления с каждым годом становятся всё более популярными в Узбекистане, привлекая выпускников и студентов. Востребованы дизайнеры, аналитики, PR- и SMM-специалисты. Подобных предложений по трудоустройству на 15% меньше, чем кандидатов. Но требования к соискателю разнятся от вакансии к вакансии.

Строительство и ремонт замыкают рейтинг ТОП-5 популярных сфер трудовой деятельности в Узбекистане. Традиционным для данного направления является острый дефицит работников. Из-за этого доступных вакансий в 5 раз больше, чем опубликованных на портале резюме. Востребованы толковые плиточники, разнорабочие, прорабы и даже инженеры-проектировщики.