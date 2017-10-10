В Таджикистане чиновник обматерил прихожан мечети и потребовал ее закрытия (видео)

- В Интернете появилось видео, на котором таджикский чиновник, находясь во дворе мечети, в грубой форме оскорбляет прихожан, требуя, чтобы они закрыли ее, сообщают таджикские сми.

На видео, выложенном в Youtube, видно, как некий чиновник в костюме и галстуке входит во двор мечети и начинает угрожать прихожанам, при этом он матерится.

Обращаясь к одному из мужчин, вступившему в спор с чиновником по поводу закрытия мечети, он выкрикивает: «Еще раз заставишь меня нервничать, всех вас ...».

Другой прихожанин, обращаясь к чиновнику, говорит: «А если я расскажу об этом властям? Скажу, что пришел и вот такими словами оскорбил всю махаллю? Ты ответишь за свои слова?», на что тот отвечает: «Да, отвечу! Закройте мечеть, иначе всех вас в…! И вашего муллу тоже в…! Я вас предупреждаю уже 6-й месяц».

Прихожане в самом видео говорят, что обратятся к властям с жалобой на него.

В ответ чиновник заявляет: «Идите, жалуйтесь куда хотите! Всех вас объявлю салафитами!».

На видео не сообщается имя человека в костюме и галстуке, но прихожане засняли номер машины, на которой он приехал в мечеть. По словам главы управления религиозных организаций КДР Хусейна Шокирова, в ведомстве уже ознакомлены с этим видеоматериалом и в настоящее время проводят внутреннее расследование. В Комитете журналистам сообщили, что имя чиновника установлено — это Шокирджон Холдоров, главный специалист отдела регулирования традиций и обрядов поселка Чоряккорон района Рудаки.

«Сегодня утром его вызывали в администрацию района. Он сказал, что был не в себе и не смог с собой совладать», - сообщил информагентству «Озодагон» источник в Комитете. При этом он отметил, что данная мечеть действительно не имела разрешения на осуществление деятельности и функционировала незаконно.