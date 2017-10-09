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  9 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Казахстана ответил на высказывания президента Кыргызстана
Предыстория: Я до сих пор слышу от некоторых высокопоставленных людей Казахстана, что Бакиев правильно делал, расстреливая людей , - А.АтамбаевПродолжение: МИД Казахстана сделало заявление в связи с высказываниями президента Кыргызстана

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев сделал заявление в связи с высказываниями президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, сообщает пресс-служба главы правительства РК.

Текст заявление приводится полностью:

"7 октября текущего года Президент Кыргызской Республики А. Атамбаев выступил с рядом некорректных и недружественных заявлений, касающихся отдельных аспектов социально-экономического развития Казахстана.

Подтверждая приверженность курсу развития двусторонних отношений с Кыргызской Республикой, уверен, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения Президента Кыргызстана, сделанные в предвыборных целях, не должны нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами.

В этой связи я решил сразу проинформировать кыргызскую общественность о реальном экономическом развитии Казахстана.

За годы независимости наша экономика выросла в 20 раз. В 2012 году Казахстан вошел в число 50-ти самых конкурентоспособных экономик мира.

В стране создан сильный национальный бизнес. В рейтинге Всемирного Банка «Doing Business» Казахстан занимает 35-е место. Сегодня 1,3 млн предпринимательских структур производит ¼ всего национального богатства.

Только за последние десять лет, в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития построено более одной тысячи новых производств, среди которых производство автомобилей, локомотивов, вагонов, вертолетов и многого другого. Освоен выпуск 500 новых видов продукции, которые в нашей стране никогда ранее не производились.

Масштабно модернизируется транспортная инфраструктура Казахстана. За 25 лет построено и реконструировано свыше 10 тыс. км. автодорог. В ближайшие годы дополнительно к этому будет модернизирована сеть автомобильных дорог протяженностью более 8000 км.

Мы полностью завершили строительство казахстанского участка Трансконтинентальной магистрали «Западная Европа - Западный Китай» протяженностью 2800 км. Построено более 2,5 тыс. км новых железных дорог.

Комплексно модернизирована инфраструктура морского порта Актау, построен новый морской паромный порт Курык. Общая пропускная способность морских портов на Каспии увеличена до 26 млн. тонн. Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые аэропорты и железнодорожные вокзалы.

За годы независимости Казахстан построил 120 млн кв. метров жилья, обеспечив свыше 1,1 млн семей казахстанцев квартирами. Только за 8 месяцев 2017 года в рамках Государственной программы «Нұрлы жер» введено в строй 6,9 млн кв.м. нового жилья. В том числе построено 18,3 тыс. индивидуальных домов. Более 61 тыс. семей казахстанцев улучшили свои жилищные условия.

Жилищное строительство активно развивается. Только в этом году в эксплуатацию будет сдано 10,1 млн кв. метров нового жилья.

В стране активно развивается социальная инфраструктура. Построено свыше 1,3 тыс. новых больниц и поликлиник, 500 новых детских садов и 1,4 тыс. школ.

По программе «Болашак», инициированной Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым, более 12,5 тыс. молодых граждан страны обучилось в 200 лучших мировых вузах 35 стран. Ежегодно в среднем создается по 270 тысяч новых рабочих мест.

За последние 15 лет средняя зарплата и пенсии увеличились в Казахстане более чем в 10 раз. По официальным данным Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов, минимальный и средний размеры пенсий в Казахстане выше, чем в Кыргызстане в 5 и 3 раза, соответственно.

Средняя продолжительность жизни в нашей стране увеличилась до 72,3 года.

Что касается тарифов на услуги, хотел бы отметить, что в настоящее время в Казахстане реализуется новая модель, направленная на обновление и модернизацию основных фондов, с учетом обеспечения балансов интересов субъектов естественных монополий и потребителей. При этом, очевидно, что тарифы на электроэнергию, генерируемую гидроэлектростанциями, ниже тарифов на электроэнергию, получаемую с использованием ископаемых источников энергии.

Реализуя стратегическое видение Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, мы создали новую столицу — Астану. В развитие столицы привлечено свыше 50 млрд долл. США инвестиций. Сегодня население Астаны превысило 1 млн жителей.

В этом году в Астане, впервые во всём СНГ, была проведена Всемирная выставка Экспо-2017 «Энергия будущего». В ней приняли участие более 115 государств и 22 международных организаций. За период проведения выставки ее посетило порядка 4 миллионов туристов.

Благодаря экономической состоятельности государства, стабильности, благоприятному инвестиционному климату, крупнейшие транснациональные корпорации работают во всех секторах экономики Казахстана. Общий объем прямых иностранных инвестиций за годы независимости составил 265 млрд долл. США.

В 2000 году Президентом страны создан Национальный фонд Республики Казахстан. На сегодняшний день общий объем Национального фонда и золотовалютных резервов Казахстана составляет порядка 91 млрд долларов США. Устойчивое развитие экономики, поступательный рост ВВП страны, позволяет Казахстану оказывать все виды помощи странам-партнерам.

Республика Казахстан проводит последовательную политику укрепления братских и добрососедских отношений с Кыргызской Республикой в духе Договора о вечной дружбе от 8 апреля 1997 г. и Договора о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 г.

Все эти годы Казахстан всегда был рядом с кыргызским народом, особенно в трудные минуты, с пониманием относился к просьбам руководства Кыргызстана, максимально содействовал в решении насущных социально-экономических проблем и оказывал существенную гуманитарную помощь, включая поставки энергоносителей, продовольственных и других социально-значимых товаров.

В рамках вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз Президентом Республики Казахстан было принято решение о предоставлении технической помощи в объеме 100 млн долл. США. В настоящее время Соглашение о предоставлении технической помощи ратифицировано Парламентом Республики Казахстан.

По линии гуманитарной помощи Кыргызстану уже выделено более 20 млн долл. США, построены две общеобразовательные школы в Бишкеке и Оше. Объем казахстанских инвестиций в экономику Кыргызстана составил 820 млн долларов США. Благодаря им обеспечиваются  рабочими местами тысячи кыргызстанцев.

В тоже время, объем инвестиций мог бы быть больше, однако его рост сдерживает неблагоприятный инвестиционный климат в отношении казахстанских предпринимателей.

125 тысяч трудовых мигрантов зарегистрировано и проживает в Казахстане. При этом они в полном объеме обеспечены социальными и медицинскими гарантиями от нашего государства.

Благодаря позиции Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в настоящее время доля Кыргызстана при распределении поступлений от импортных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕвразЭС составляет 1,9%. Это дало резкое увеличение поступлений в бюджет Кыргызской Республики с момента присоединения к ЕвразЭС.

Поступления в 2016 году составили 187,4 млн долл. США, что превышает показатели Кыргызстана до вступления в ЕвразЭС более чем в 3 раза.

В соответствии с Соглашением между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики, Кыргызская Республика применяет унифицированный железнодорожный тариф с 10 января 2017 года, что на 8 месяцев раньше, чем предусмотрено Договором о присоединении Кыргызской Республики. За период досрочного применения тарифа прямые потери Казахстана составили порядка 49 млн долл. США, что соответственно является выгодой для экономики Кыргызстана.

Необходимо отметить, что кыргызской стороной были приняты обязательства по приведению санитарной, ветеринарной и фитосанитарной систем в соответствие с требованиями ЕвразЭС, которые до сих пор не исполнены. Это несет риски для казахстанского рынка и интеграционного объединения, в целом. Несмотря на это, казахстанской стороной был принят комплекс мер, направленный на облегчение доступа кыргызской сельскохозяйственной продукции на казахстанский рынок и ее транзита через территорию Казахстана.

Значительно расширен перечень товаров, перевозимых по казахстанской территории из Кыргызстана в Россию — до 100 групп товаров.

На казахстанские средства в рамках технической помощи в объеме 100 млн долл. США будут оснащены ветеринарные и фитосанитарно-карантинные посты, построены и оснащены карантинные и ветеринарные лаборатории, центр по регистрации и сертификации ветеринарных препаратов.

Таможенные органы Республики Казахстан фиксируют резкое повышение импорта китайских товаров в Кыргызскую Республику и пропорциональное увеличение ввоза аналогичных товаров из Кыргызской Республики в Казахстан, что связано с неэффективным таможенным администрированием. Тем не менее, казахстанской стороной не применяются какие-либо ограничительные меры к кыргызским товарам.

Принятые обязательства по обеспечению свободы движения кыргызских товаров Казахстаном обеспечиваются в полной мере, несмотря на имеющиеся факты реэкспорта китайских товаров. Предполагаемые потери государств-членов ЕвразЭС составляют порядка 100 млн долл. США, а также потери Казахстана по НДС — 155,8 млн долл. США.

Более того, мы не применяем экспортные таможенные пошлины на ряд важных для Кыргызстана товаров, несмотря на то, что нам известно о фактах реэкспорта этих товаров с территории Кыргызстана (нефть и нефтепродукты, лом черных и цветных металлов, шкуры и шерсть животных и др.).

Все вышеизложенное составляет далеко неполный перечень аспектов двустороннего сотрудничества наших стран.

В заключение отмечу, что, несмотря на неоднократные спекулятивные выпады Президента Кыргызстана А. Атамбаева, Правительство Республики Казахстан намерено и далее активно углублять и расширять казахстанско-кыргызское стратегическое партнерство и сотрудничество".

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Комментарии (31)
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CONOR_MCGREGOR
18:52, 09 октября 2017
На заданные вопросы ответь!
Пыль в глаза пускаешь!
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CONOR_MCGREGOR
18:50, 09 октября 2017
На заданные вопросы ответь!
Пыль в глаза пускаешь!
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Nursultan_Abishevich
18:43, 09 октября 2017
Молодец Атамбаев - пусть бесится казахская верхушка. Так им и надо - привыкли, что народ их будет молчать, а тут сам президент братской республики взял и всю правду-матку выложил в лицо - пусть НАН знает, что пора бы ему купить билет в один конец. Запарил уже своей манией величия, все должны преклонятся перед его уникальностью.
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isakg
18:41, 09 октября 2017
Высказывания Атамбаева в лучшем случае некорректно, не было никакой необходимости затронут интересы соседнего, дружественного государства. Как бы там не был Назарбаев - он президент своей страны и надо признать неплохой. Надо было быть дипломатичнее нашему президенту. Когда говорить президент воспринимается как мнение страны, а не как мнение одного человека. Просто нет слов!
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roy_rex
18:41, 09 октября 2017
Фигня ваша (казахстанская правительственная) статистика. Все в мире относительно. Это все показуха и нарисованная для того чтобы уши и глаза казахского султана радовались как все хорошо в султанате и плохо у соседей (Кыргызстана).
Простому народу важна НЕ ваша липовая статистика, а важны простые вещи, крыша над головой, что в холодильнике, работа, пенсия, и ЗП и что на них можно купить.
Про ваше дутое ВВП давно уже знаем, вот только народ как жил так и живет.
Экономическая статистика это модная пудра, чтобы пудрить мозги населению. Особенно ВВП. Например, если в нашем Нарыне построить космодром Байконур, скажем стоимостью 100 млрд. $, то ВВП Нарына вырастет ровно на эту сумму и по экономической статистике, ВВП на душу населения Нарына сразу станет как в Европе, а может и больше. Вот только реально это никак не отразится на жизни простого народа.
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Shabdonya
18:40, 09 октября 2017
А хвастаться своим ВВП перед камерами унижая таким способом братский Кыргызстан это дружественно? Где нахер логика уважаемые соседи?
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llccompany
18:34, 09 октября 2017
Я просто оставлю это здесь - https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bakyitjan-sagintaev-sdelal-zayavlenie-svyazi-328248/
Загляните в комментарии - что насчет этого казахский народ думает.
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Verden
18:26, 09 октября 2017
Не стал читать всю эту муть. Больше верю отзывам самих простых казахстанцев и все они поддержали нашего президента.
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barenov
18:22, 09 октября 2017
Баснописец Крылов: Ай Моська, знать она сильна, раз лает на слона. Русские говорят : Не буди лихо, пока тихо.
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yssykol
18:17, 09 октября 2017
отчитались я смотрю, но думаю со словами нужно быть по аккуратней, особенно если вопрос касается не своей страны.
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jenia78
18:16, 09 октября 2017
Манкалар
комментарий удален администрацией сайта
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gosha1210
18:13, 09 октября 2017
Даа и еще хотелось добавить "флаг вам в руки"))) рады за казахов
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cemyel8888
18:13, 09 октября 2017
Чё казхские власти письками начали мерится?
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gosha1210
18:12, 09 октября 2017
эээх казахи казахи.. и тут надо им выпендриться, не по протоколу на слова Президента отвечать премьер министру.. тем самым Назарбаев показывает свое пренебрежение и снисходительность, короче ему впадлу отвечать Президенту какогото Кыргызстана)) но он не вечен, и все его дела умрут когда он отойдет от власти
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2016-kg
18:12, 09 октября 2017
Из скурупу Цитата: zakir777 17:50, 09.10.2017
Хахаха ))) Прям все зашуршали! Они увидели как казахское общестов отреагировало на слова Атамбаева и масштабную поддержку в интернете со стороны самих Казахстанцев и испугались! Конечно, Казахстан богатая страна, но все что он перечислил это так красиво лишь на бумаге. Если зайти на казахские сайты, и почитать комментарии, то понятно что простой народ Казахстана не чувствует это все, что написано тут! В Казахстане простой народ хочет такого же президента как Атамбаев, чтобы говорил все искренне и гордо, работал, и уходил после истечения Конституционного срока!
Судя по скурупулезному отчету видать действительно задели Казахское общество.... Особенно о пенсии и тарифах .. что пришлось отчитываться куда же уходит ВВП...
Главное чтоб Нурсултан Абишевич как то адекватно среагировал ... а то мало ли ВОЗРАСТ все таки....?! :)
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thing
18:08, 09 октября 2017
Биз бир тууган эл. Эртен эле элдешебиз!
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jalalabad38
18:06, 09 октября 2017
Да, еще как зашуршали, страшно стало верхушке соседей)))...
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карачоро
18:06, 09 октября 2017
Цитата: isaa 17:53, 09.10.2017
Мы тоже успешны, например, в получении кредита. Особенно наш президент. Ждём 3-ВИК, и т.д. Как правильно заметил атамбаев, как и вам казахам, нам тоже нужен молодой президент. И у нас есть шанс получить молодого президента раньше вас казахи , уже в этом месяце
АША не говорил что нам нужен молодой президент! он сказал что очистит от проститутов казахских олигархов, таких бабанов, сариев и торобаев! не надо заблуждать народ.
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карачоро
18:03, 09 октября 2017
Если даже так , то все равно вмешивание во внутреннюю политику Кыргызстана это удар ниже пояса или можно сказать не по братски.
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4141
18:02, 09 октября 2017
А ну ка, уберите свои ручки и не трогайте нашего Президента! >:o
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sovettik
18:01, 09 октября 2017
Засунь себе в з..д свою инфу. Мы никогда не были братями, и не будем. У каждого свой интерес, чисто бизнес. Всегда соперничали. Просто казахам чуть повезло (нефть, географ.), но это до поры до времени. И мы тогда припомним вам. Вам скоро тоже придется пройти что мы пережили лет 6 назад.
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isaa
18:01, 09 октября 2017
ушунун бары биздин президенттин оозунда жугону жоктугунан. мактап-сактап, колтуктап журуп эле назарбаевди, бизге да сиздей керек эле деп, анан эле бир куну ляп эткизип
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4141
18:00, 09 октября 2017
А ну ка уберите свои ручки и не трогать нашего Президента! >:o
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Gerasim
17:58, 09 октября 2017
Поведение казахских чиновников похоже на панику. Видео с АША с обращением к Назарбаеву бьёт все рекорды по просмотрам - два дня уже 1000 000. Простые люди пишут, что Атамбаев смог сказать о том, о чём они говорили на кухнях.
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VCHO
17:57, 09 октября 2017
Боятся свою власть потерять, сидят под старым пердуном!
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damochka
17:57, 09 октября 2017
в получении кредитов Казахстан тоже много чего умеет, поверьте. и во вбухивании денег в экспо тоже
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isaa
17:53, 09 октября 2017
Мы тоже успешны, например, в получении кредита. Особенно наш президент. Ждём 3-ВИК, и т.д. Как правильно заметил атамбаев, как и вам казахам, нам тоже нужен молодой президент. И у нас есть шанс получить молодого президента раньше вас казахи , уже в этом месяце
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Aitegin
17:53, 09 октября 2017
Смешно наблюдать как казахские чинуши отчитываются перед КЫРГЫЗСКИМ ПРЕЗИДЕНТОМ
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rudiy1
17:53, 09 октября 2017
ну и что?
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zakir777
17:50, 09 октября 2017
Хахаха ))) Прям все зашуршали! Они увидели как казахское общестов отреагировало на слова Атамбаева и масштабную поддержку в интернете со стороны самих Казахстанцев и испугались! Конечно, Казахстан богатая страна, но все что он перечислил это так красиво лишь на бумаге. Если зайти на казахские сайты, и почитать комментарии, то понятно что простой народ Казахстана не чувствует это все, что написано тут! В Казахстане простой народ хочет такого же президента как Атамбаев, чтобы говорил все искренне и гордо, работал, и уходил после истечения Конституционного срока!
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Petosh
17:44, 09 октября 2017
Ана сага
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