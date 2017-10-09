РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Последнюю жертву ДТП под Владимиром опознают по отпечаткам

CA-NEWS (UZ) - Последнюю неопознанную жертву ДТП в Покрове надеются опознать по фото и отпечаткам пальцев, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС.

При этом, российские специалисты надеются на помощь властей Узбекистана в опознании жертвы. Как сообщил журналистам временно исполняющий обязанности начальника регионального главка МЧС Руслан Блинов, работа ведется на международном уровне.

- По неопознанному гражданину Узбекистана фотоматериалы, дактилоскопические материалы сейчас отправлены в Узбекистан, в город Термез для дальнейшей идентификации близкими родственниками, - говорится в сообщении.

Тело погибшего водителя, гражданина Казахстана, российская сторона планирует передать представителям казахской миссии 10 октября.

Как ранее сообщалось, 6 октября на железнодорожной станции Покров произошло столкновение автобуса Mercedes с поездом, который следовал по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород. Старый автобус, у которого отказал аккумулятор, застрял на железнодорожном переезде. Несколько пассажиров пытались вытолкнуть автобус с путей, однако у них это не получилось: после удара поезд протащил автобус с людьми по путям несколько десятков метров.

Водитель из Казахстана и пятнадцать граждан Узбекистана, находившиеся в момент аварии в салоне автобуса, погибли на месте. Затем в больнице Владимира скончался один из двух пострадавших в аварии детей.

В момент трагедии в автобусе было 58 человек - в основном, граждане Узбекистана, возвращавшиеся с работы из Егорьевского района Московской области. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×