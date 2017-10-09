Последнюю жертву ДТП под Владимиром опознают по отпечаткам

CA-NEWS (UZ) - Последнюю неопознанную жертву ДТП в Покрове надеются опознать по фото и отпечаткам пальцев, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС.

При этом, российские специалисты надеются на помощь властей Узбекистана в опознании жертвы. Как сообщил журналистам временно исполняющий обязанности начальника регионального главка МЧС Руслан Блинов, работа ведется на международном уровне.

- По неопознанному гражданину Узбекистана фотоматериалы, дактилоскопические материалы сейчас отправлены в Узбекистан, в город Термез для дальнейшей идентификации близкими родственниками, - говорится в сообщении.

Тело погибшего водителя, гражданина Казахстана, российская сторона планирует передать представителям казахской миссии 10 октября.

Как ранее сообщалось, 6 октября на железнодорожной станции Покров произошло столкновение автобуса Mercedes с поездом, который следовал по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород. Старый автобус, у которого отказал аккумулятор, застрял на железнодорожном переезде. Несколько пассажиров пытались вытолкнуть автобус с путей, однако у них это не получилось: после удара поезд протащил автобус с людьми по путям несколько десятков метров.

Водитель из Казахстана и пятнадцать граждан Узбекистана, находившиеся в момент аварии в салоне автобуса, погибли на месте. Затем в больнице Владимира скончался один из двух пострадавших в аварии детей.

В момент трагедии в автобусе было 58 человек - в основном, граждане Узбекистана, возвращавшиеся с работы из Егорьевского района Московской области. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.