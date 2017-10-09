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  9 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава "СК-Фармация" арестован на два месяца

CA-NEWS (KZ) - Глава "СК-Фармация" Максим Касаткин арестован на два месяца, передает Tengrinews.kz.

16 сентября 2017 года суд №2 Алматинского района Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя "СК-Фармация" Максима Касаткина.

"Постановлением суда в отношении подозреваемого Касаткина М.Е. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев, до 15 ноября 2017 года", - сообщили Tengrinews.kz в пресс-службе суда Астаны.

Ранее стало известно, что 15 сентября этого года Максим Касаткин был задержан. В Минздраве сообщили, что ТОО "СК-Фармация" не обладает точными сведениями о причинах задержания руководителя организации и инкриминируемых ему обвинениях. "На данный момент проводятся следственные мероприятия, касающиеся закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, проведенных в 2015 году", - говорилось ранее в заявлении Минздрава РК.

Максим Касаткин стал председателем правления ТОО "СК-Фармация" в феврале 2017 года.

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