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  9 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Астана обеспокоена «неформальной занятостью» населения
CA-NEWS (KZ) - В Казахстане по итогам проверок выявлено 320 тысяч незарегистрированных безработных и 1,4 миллиона «непродуктивно занятых». Об этом сегодня на правительственном часе в мажилисе парламента в Астане сообщила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова.

«В текущем году нами проведена оценка неформальной занятости путем подворового обхода, которым было охвачено 5,6 миллиона человек. В результате актуализирован статус 2,2 миллиона человек. Выявлено около одного миллиона человек занятых, но не отчисляющих пенсионные взносы, а также 320 тысяч незарегистрированных безработных и 1,4 миллиона непродуктивно самозанятых», — сказала Дуйсенова. При этом, по словам министра, количество трудовых договоров растет, однако власти обеспокоены наличием неформальных трудовых отношений.

«За последние два года инспекторами труда выявлено свыше тысячи работодателей, которые использовали труд работников без заключения трудовых договоров, — сказала Дуйсенова. — Чаще всего это касается низкоквалифицированных работников, занятых в строительстве, торговле, общественном питании, сельском хозяйстве и малом бизнесе».

Дуйсенова сообщила, что правительство в настоящее время разрабатывает план, предусматривающий меры по «формализации» занятого населения.

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