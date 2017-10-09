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  9 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В правящей партии Таджикистана отказались от соратника, попавшегося на крупной взятке
CA-NEWS (TJ) - Народно-демократическая партия Таджикистана исключила из своих рядов замначальника Главного управления программирования инвестиций и развития регионов Минэкономразвития Таджикистана Аскара Нурализода, который был задержан при получении взятки в особо крупном размере сотрудниками Агентства по финконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.

В центральном исполнительном комитете правящей партии Таджикистана сообщили, что досрочно прекращены полномочия Аскара Нурализода в районном совете Исмоили Сомони столицы. Он был избран депутатом как член НДПТ. "Пройдут досрочные выборы в райсовет, мы наравне с другими политическими партиями будем бороться за этот мандат", - сказал один из ответственных сотрудников центрального исполнительного комитета НДПТ.

Антикоррупционное ведомство 3 октября сообщило, что замначальника Главного управления программирования инвестиций и развития регионов Минэкономразвития Таджикистана Аскар Нурализода был задержан в то время, когда получал взятку в размере $490 тыс.

Задержание произошло 28 сентября у ресторана «Афсона» по улице Шамси в городе Душанбе. Еще $10 тысяч было найдено при обыске его дома сотрудниками Агентства. Чиновник потребовал также приобрести для его супруги Савриниссо Маджидовны Холиковой квартиру в новостройках столицы за почти $70 тыс.

Сообщается, что Аскар Нурализода потребовал от некоего жителя района Джалолиддини Балхи 1 миллион долларов за то, чтобы в Государственную программу инвестиций на 2016-2020 годы был внесен пункт о развитии птицеводства в этом районе Хатлонской области.

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