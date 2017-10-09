В Китае с 2013 года за коррупцию наказали около 1,34 млн чиновников

CA-NEWS (CA) - Центральная комиссия Коммунистической партии КНР по проверке дисциплины сообщила, что с 2013 года в стране в рамках программы по борьбе с коррупцией, которую проводит правительство Си Цзиньпина, было наказано около 1,34 миллиона чиновников, сообщает Reuters.

По данным агентства, всего надзорные органы проверили 155 тыс. партийных организаций (почти 95% всех структур партии). Среди наказанных за коррупцию 648 тыс. были чиновниками из деревень и сел, чьи преступления относятся к мелкой коррупции. В судебные инстанции было передано более 65 тыс. отдельных доказательств для дальнейшего расследования по коррупционным схемам, в которые были вовлечены чиновники.

Под подозрение попадают и крупные чиновники. В августе китайские власти начали расследование в отношении главы антикоррупционного комитета Министерства финансов Мо Цзяньчэна. До этого по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями​ с целью обогащения был уволен начальник управления по контролю за безопасностью на производстве Ян Ханьнин.

Программа Си Цзиньпина называется «стратегия тигров и мух». Она направлена на выявление коррупции как среди высокопоставленных чиновников, так и среди госслужащих, работающих на незначительных должностях.