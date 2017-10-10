В Ташкенте студент колледжа зарезал двух однокурсников после словесной перепалки

- Учащийся Ташкентского юридического колледжа №1 после словесной перепалки напал с ножом на двух однокурсников. Один из учащихся скончался на месте, второй – в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Убийство произошло 6 октября, в 10 часов утра, в столовой юридического колледжа, сообщает centralasian.org.

Один из свидетелей трагедии рассказал, что в ходе словесной перепалки учащихся 3 курса, один из них схватил нож и ударил им в область бедра одного из однокурсников, затем нанес удар ножом второму однокурснику. «Острие ножа разорвало артерию. Кровь била фонтаном. Сказали, что этот мальчик умер на месте. Еще один находится в тяжелом состоянии», – рассказал он.

Один из преподавателей данного колледжа рассказал о том, что участники смертельного конфликта уже давно враждовали между собой. «Отец скончавшегося ученика работает в России, он был очень скромным мальчиком. Родители раненого мальчика тоже очень скромные люди. Сейчас мы изучаем причину конфликта», – сказал он

Как сообщают местные СМИ, Следственный отдел при Ташкентском городском управлении внутренних дел возбудил уголовное дело в отношении задержанного Саидкамрона Саидхвохидова по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда, приведшее к смерти» УК Узбекистана.