Президент Узбекистана примет участие в предстоящем саммите СНГ в Сочи

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10-11 октября примет участие в очередном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в городе Сочи, сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании, как ожидается, главы государств-участников СНГ обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, обменяются мнениями по региональной и международной проблематике, рассмотрят вопрос о председательствующем в Содружестве государстве в 2018 году.

Планируется, что по итогам саммита будут приняты Заявление глав государств-участников СНГ о поддержке институтов семьи и традиционных семейных ценностей, решение об объявлении 2019 года - Годом книги, 2020 года - Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и другие документы, направленные на укрепление взаимодействия между странами-участницами Содружества.

Президент Узбекистана также проведет в Сочи ряд двусторонних встреч.