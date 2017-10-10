РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Дороги в Таджикистане лучше, чем в Казахстане и Кыргызстане, - Всемирный экономический форум

CA-NEWS (KZ) - Дороги в Таджикистане лучше, чем в Казахстане и Кыргызстане, такие данные следуют из рейтинга глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

Согласно рейтингу, Таджикистан занял 70-й место, Монголия - на 102-й, Казахстан занял 115 место, Кыргызстан 122 место. Туркменистан и Узбекистан в рейтинге не представлены.

В десятку стран-лидеров вошли ОАЭ, Сингапур, Швейцария, Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия, США. Аутсайдерами стали Мадагаскар, Гаити, Демократическая Республика Конго и Мавритания.

В Глобальном рейтинге Казахстан занял 53 место, Таджикистан -77, Кыргызстан -111.

print
Комментарии (2)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
Sanabaul.
11:31, 10 октября 2017
У нас дороги плохие, только начали строить. Посмотрим через пару лет.
Нет аватара
2016-kg
10:31, 10 октября 2017
А как же ВВП Казахстана...? :)
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×