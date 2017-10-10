Дороги в Таджикистане лучше, чем в Казахстане и Кыргызстане, - Всемирный экономический форум

CA-NEWS (KZ) - Дороги в Таджикистане лучше, чем в Казахстане и Кыргызстане, такие данные следуют из рейтинга глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

Согласно рейтингу, Таджикистан занял 70-й место, Монголия - на 102-й, Казахстан занял 115 место, Кыргызстан 122 место. Туркменистан и Узбекистан в рейтинге не представлены.

В десятку стран-лидеров вошли ОАЭ, Сингапур, Швейцария, Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия, США. Аутсайдерами стали Мадагаскар, Гаити, Демократическая Республика Конго и Мавритания.

В Глобальном рейтинге Казахстан занял 53 место, Таджикистан -77, Кыргызстан -111.