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  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Бренд Dove оказался в центре скандала из-за расистской рекламы

CA-NEWS (CA) - Резонанс в СМИ из-за рекламы мыла Dove, где темнокожая женщина превращается в белую, обернулся настоящей катастрофой для бренда Unilever, сообщает Reuters.

Трёхсекундный клип, размещённый на странице бренда в Facebook, напомнил некоторым пользователям о расистской рекламе мыла конца 19 - начала 20 века, в которой темнокожие герои оттирали кожу, чтобы стать белыми.

Dove удалил ролик и извинился.

dove

Тем не менее, извинения не помогли сдержать поток критики в интернете - некоторые пользователи призвали бойкотировать продукцию Dove, а ведущие СМИ в США и Европе подхватили громкую новость.

В твиттере стали появляться многочисленные посты на европейских языках с пометкой #BoycottDove, которую создали американские пользователи на выходных.

В полной версии ролика темнокожая женщина снимает футболку, превращаясь в белую женщину, которая затем также снимает футболку и превращается в представительницу азиатского типа.

“Короткий клип должен был продемонстрировать, что мыло Dove подходит для каждой женщины, и прославить разнообразие, но нам это не удалось”, - говорится в заявлении Dove.

Компания отказалась сообщить, как проходила процедура производства и одобрения видеоролика. Компания заявила, что “пересматривает внутренние процессы создания и одобрения контента”.

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В прошлый раз реклама Dove вызвала всеобщее возмущение в 2011 году. В ролике были показаны три стоящие рядом женщины, которых сопровождали картинки “до” и “после” использования продукции компании. На картинке “до” женщина была темнокожая, а “после” - белая. Тогда компания утверждала, что все три героини ролика должны были “продемонстрировать эффект продукта после использования”.

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