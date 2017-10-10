Таджикские предприниматели понесли миллионные убытки от пожара в московском комплексе

- В результате пожара в торговом комплексе «Синдика» в Москве понесли огромные убытки и десятки таджикских предпринимателей, сообщили в представительстве Министерства труда, миграции и занятости населения РТ в РФ 9 октября.

Сами предприниматели утверждают, что речь идет о десятках миллионов рублей.

Мухаммадрасул Холов, таджикский предприниматель говорит, что огнем полностью уничтожены товары, принадлежащие более 50 гражданам Таджикистана. По его словам, сам он в результате пожара потерял 2,5 млн. рублей. «Мне известно, что убытки других наших соотечественников составляют от 20 до 45 млн. рублей», - сказал он.

Худойдод Джумаев, другой таджикский предприниматель, вместе со своим двоюродным братом, понесли убытки на сумму более 24 млн. рублей. "Но наши товары были застрахованы и надеемся, что руководство рынка компенсирует все убытки», - говорит он.

По словам таджикистанца Умеда Холматова, после пожара без работы остались и десятки таджикских мигрантов, которые работали грузчиками или разнорабочими.

Торговый комплекс или строительный рынок "Синдика", расположенный неподалеку от московского района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Совокупная площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть комплекса обрушилась. Из здания эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, трое.