Иран обещает ответить США в случае признания Корпуса стражей исламской революции террористами

- Иран в понедельник пообещал дать “сокрушительный” ответ, если США объявят элитное военно-политическое формирование страны - Корпус стражей исламской революции (КСИР) - террористической организацией, сообщает Reuters.

Это обещание прозвучало за неделю до того, как президент США Дональд Трамп объявит окончательное решение относительно того, как он намерен сдерживать Тегеран. Как ожидается, американский лидер 15 октября объявит об отказе сертифицировать знаковое ядерное соглашение об ограничении иранской ядерной программы, что может привести к аннулированию заключенной в 2015 году сделки.

Кроме того, Трамп, как ожидается, внесет КСИР, самый влиятельный орган безопасности Ирана, в список террористических организаций в рамках реализации более широкой стратегии в отношении Ирана.

“Мы надеемся, что Соединенные Штаты не совершат этой стратегической ошибки”, - сказал журналистам официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми, слова которого приводит агентство IRNA.

“Если они это сделают, реакция Ирана будет жесткой, решительной и сокрушительной, и США должны ощутить на себе все последствия этого”, - добавил он.

Физические и юридические лица, связанные с КСИР, уже находятся в американском перечне иностранных террористических организаций, но организация в целом в него не входит.

Командующий Корпусом генерал Мохаммад Али Джафари заявил в воскресенье, что если Вашингтон признает КСИР террористической группировкой, ”тогда КСИР будет рассматривать армию США во всем мире как “Исламское государство”.

Джафари также сказал, что дальнейший диалог с Вашингтоном будет невозможен в случае введения новых санкций против Тегерана и США придется вывести свои военные базы, расположенные в регионе, за пределы радиуса поражения иранскими ракетами в 2.000 километров.

“ПАГУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ”

Представитель иранского внешнеполитического ведомства Касеми отверг обвинения, выдвинутые США, в том, что Иран сотрудничал с Северной Кореей.

В интервью, которое транслировалось в субботу вечером, Трамп обвинил Иран в “финансировании Северной Кореи” и “ведении дел с КНДР, которые совершенно неуместны”.

Касеми назвал эти обвинения “беспочвенными”.

“Израиль и ряд некоторых стран выдвигают подобные обвинения для создания иранофобии”.

В своем первом выступлении перед Генассамблеей ООН в сентябре Трамп назвал Иран “коррумпированной диктатурой”, а ядерное соглашение, заключенное его предшественником Бараком Обамой, “позором”.

В рамках этой сделки, которую также поддержали Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай, Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие большинства международных санкций, наносивших вред экономике страны.

Кремль заявил в понедельник, что выход США из ядерного соглашения будет иметь негативные последствия.

Вашингтон по-прежнему сохраняет санкции против Ирана, которые носят более ограниченный характер, в связи с его ракетной программой и подозрениями в поддержке Тегераном терроризма.

Администрация Трампа пытается усилить давление на КСИР, особенно в связи с последними испытаниями баллистических ракет и тем, что Вашингтон называет “пагубной деятельностью” этого формирования на Ближнем Востоке.

Американские санкции в отношении КСИР могут повлиять на конфликты в Ираке и Сирии, где как Тегеран, так и Вашингтон поддерживают воюющие стороны, которые выступают против боевиков “Исламского государства”.