Google нашел следы российского вмешательства в выборы в США через YouTube и Gmail

CA-NEWS (CA) - Google нашел следы российского финансирования в контекстной рекламе политического содержания. Одновременно с этим Facebook обнародовал сообщение о том, что как минимум три тысячи политических рекламных постов в Instagram также были оплачены из России, сообщает Би-би-си.

Свидетельства того, что из России были оплачены рекламные посты политического содержания во время недавних президентских выборов в США, были обнаружены во время внутреннего расследования. Как пишет в понедельник, 9 октября The Washington Post, речь идет о контекстной рекламе AdWords на платформах Youtube, Gmail и самого поисковика.

Данные расследования пока не опубликованы. О его результатах газете Washington Post рассказал источник в компании на условиях анонимности.

По его словам, общая стоимость оплаченной рекламы составила меньше ста тысяч долларов. При этом деньги поступали от структур, как утверждается, связанных с российскими структурами.

В свою очередь компания Google проводит тщательную проверку попыток использовать ее ресурсы и интернет-площадки в политических целях, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря компании.

«Мы занимаемся доскональной проверкой случаями злоупотребления нашими системами, работаем с исследователями, а также с другими компаниями и окажем помощь в проведении текущих исследований», - отметил представитель Google.

Газета Financial Times добавляет, что Google преследует строгие рекламные политики и намерена добиваться их соблюдения.

«У нас есть ряд строгих рекламных правил, в том числе ограничение на выявление целевой аудитории политических объявлений и запреты на таргетинг по расовому или религиозному признаку», - подчеркнул пресс-секретарь IT-компании.

​Также исследованием причастности России к политическим рекламным кампаниям в США во время президентских выборов 2016 года занялись и в другой американской IT-компании - Microsoft. Reuters сообщил, что в организации начали изучать возможность покупки «российскими агентами» на своих площадках рекламы, которая могла бы повлиять на исход выборов.

Расследование Facebook коснулось и рекламы в сервисе обмена фотографиями Instagram, который принадлежит компании.

Согласно последним опубликованным данным, около трех тысяч рекламных постов в Instagram на тему мигрантов, права на ношение оружия, ЛГБТ были оплачены различными компаниями в России.

Вице-президент Facebook Эллиот Шрейдж, написал в своем блоге, что, по его оценкам, около 10 млн человек могли бы увидеть некоторые из этих постов в своих лентах. При этом, 25% публикаций, скорее всего, не увидел никто.

Цена почти всех постов не превышала тысячи долларов, причем половина их них стоила меньше трех долларов каждый. На рекламу, которую все-таки увидели пользователи, было потрачено 6700 долларов, написал Шрейдж.

Facebook объявил, что изменит алгоритм работы с платными постами, в том числе введет «дополнительную оценку и одобрение сотрудниками».

По словам источника, в расследовании Google говорится, что рекламу на площадках поисковика и посты троллей в Facebook оплачивали разные российские структуры.

Конгресс США в настоящее время ведет масштабное расследование о роли России во время президентских выборов в 2016 году.

Facebook, как и Twitter, уже передали конгрессу собранные данные. 1 ноября представители интернет-компаний, в том числе и Google, выступят с показаниями в сенате.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения. Президент США Дональд Трамп заверял, что информация о покупках Россией рекламы на Facebook является «мистификацией».