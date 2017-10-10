Группа ШОС—Афганистан возобновляет работу на более высоком уровне в расширенном составе

CA-NEWS (TJ) - Контактная группа ШОС - Афганистан возобновляет свою работу на более высоком уровне и в расширенном составе. Об этом сообщил ТАСС cпециальный представитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Группа возобновляет свою работу на уровне заместителей министров иностранных дел и будет собираться в таком формате в обязательном порядке раз в год", - сказал он. Дипломат напомнил, что деятельность созданной в 2005 году контактной группы ШОС - Афганистан была приостановлена в 2009 году. "Тогда она работала на уровне постоянных представителей государств - членов при Секретариате ШОС и представителей посольства Афганистана в Пекине", - указал Хакимов.

Он также отметил, что заседание, которое состоится 11 октября в Москве, станет первой встречей группы в расширенном формате. "Если раньше мы встречались в формате "шесть плюс один", то теперь "восемь плюс один (в результате присоединения к ШОС Индии и Пакистана - прим.)", - сказал дипломат.

По словам Хакимова, российское предложение возобновить работу этого механизма единодушно поддержали лидеры всех государств - членов ШОС и президент Афганистана. "За прошедший период Афганистан стал наблюдателем в ШОС, более того, в 2015 году страна подала заявку на членство, что предопределяет важность более тесного и плотного сотрудничества, - подчеркнул он. - Самая главная задача встречи в Москве - это запустить новый процесс взаимодействия между ШОС и Афганистаном на новом, уже высоком внешнеполитическом уровне".

Переток боевиков в Афганистан из Сирии

Как отметил спецпредставитель президента по делам ШОС, одной из ключевых тем обсуждения в рамках контактной группы станет переток боевиков из Сирии в Афганистан. "По имеющимся данным, там достаточно серьезно сейчас концентрируются группировки ИГ, в рядах которых уже насчитывается порядка 4 тыс. человек. При этом они все находятся главным образом в северных районах", - сообщил он.

Кроме того, указал Хакимов, не теряет своей остроты тема наркотрафика с территории Афганистана. "Что бы ни говорили, производство продолжает расти", - заявил дипломат. "Мы имеем достоверные сведения, что доходы от наркоторговли очень серьезно идут на подпитку деятельности террористов", - добавил он.

Третья важнейшая тема - вопросы оказания помощи Афганистану в восстановлении экономики и достижении национального примирения. "Эта тема постоянно присутствует в итоговых документах ШОС, один из последних примеров - Астанинская декларация, где еще раз подчеркивается, что ШОС выступает за мирный и независимый, свободный от терроризма и процветающий Афганистан", - заметил он.

Новый формат

По словам спецпредставителя президента по делам ШОС, контактная группа не будет дублировать ни одну из существующих переговорных площадок по Афганистану. "Оказанием содействия Афганистану в поисках национального примирения занимаются в рамках Стамбульского процесса, Кабульского форума и по линии различных многосторонних групп государств. Мы убеждаемся в том, что форматов много, а количество пока не переходит в качество", - заявил он.

"В нашем понимании, опыт встреч в так называемом Московском формате показал - когда подключаются государства- соседи, которые более всех заинтересованы в том, чтобы был мир, то отдача бывает лучше", - заметил дипломат. По его словам, группа ШОС - Афганистан призвана найти "какие-то дополнительные, более эффективные инструменты, нежели те, которые существуют".

Касаясь возможности подключения США к работе контактной группы, Хакимов напомнил: "Когда собирался Московский формат, никто не говорил американцам не приезжайте, наоборот, ждали и приглашали, тем не менее Вашингтон отказался от участия". Дипломат не исключил, что в перспективе к формату ШОС - Афганистан могут подключиться новые заинтересованные участники. В частности, отметил он, такими странами могут стать Иран и Туркмения, которые уже принимают участие в московских консультациях по афганской проблематике.